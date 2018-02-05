«Это вам за пацанов»: Что успел сказать летчик Су-25 Роман Филиппов перед смертью

Герои, идущие на смерть, говорят просто и скупо. Но в их словах вся соль жизни. ВИДЕО



Фото: PAP/EPA/ABDALLA SAAD

В связи с участившимися негодованиями многих интернет-пользователей, «почему пилота с подбитого СУ-25» так никто и не спас, хотелось бы внести кое-какое разъяснение по этому поводу.

Итак, штурмовик СУ-25 был сбит во время штурмовки позиций боевиков недалеко от города Саракиб. Подбит из ПЗРК и ЗУ, установленных на «тачанках». Возможно, была и вторая ракета, но видео от боевиков вышло весьма ломаное, на котором видно, что самолет настигает ракета, затем у него начинается пожар в двигателе. СУ-25 пытается уйти от места попадания вражеской ракеты, но по каким-то причинам ему это не удается.

Самолет на следующей склейке начинает валиться в штопор, и пилот принимает решение катапультироваться.

«Грач» падает недалеко от действия вражеских отрядов ПВО, летчик также катапультируется рядом с этим районом, падение штурмовика, как и место приземления пилота, снимают с разных камер.

Рядом летает второй СУ-25, но видимо из-за потери одного штурмовика ему следует приказ немедленно покинуть район. Вполне возможно, что у него банально кончилось БК или топливо. Так или иначе, второй штурмовик удаляется от места крушения, и в последующих видео его больше не видно.

На базу ВКС уже сообщено, что в районе бомбежки потерпел крушение один из штурмовиков. Для каких-либо действий необходимо время, которого у командования банально нет.

Пилот, пока он еще спускается на парашюте, к нему уже выдвигаются "зенитчики" на машинах, причем, судя по звуку на видео, обстреливать летчика пытались уже с земли, но видимо "точность стрелков" оказалось таковой, что попасть прицельно не получилось. Своего Чалика в этом отряде не нашлось. То, что район падения самолета и пилота находятся довольно близко от позиций местных отрядов «ПВО», говорит и тот факт, что заинтересованный народ буквально бегом смог добраться до уже горящих обломок СУ-25 на земле.

В это время на диспетчерской вышке в лучшем случае только определяют квадрат приземления пилота и уточняют координаты падения СУ-25. Возможно, они успевают дать команду на взлет нескольких бортов штурмовиков и ПСС. Но времени у командования нет совершенно.

Пилот спустился на землю и не успевает даже быстро покинуть место приземления, все, что видимо он успевает сделать, это отцепить парашют и возможно часть мешающей бою экипировки и найти более-менее нормальное укрытие для стрельбы. Большего времени для эвакуации противники давать ему не собираются. Скорее всего, в это время к летчику уже начинают подходить первые отряды боевиков, которые быстро могли добраться до пилота на машинах.

В это время, в лучшем случае, уже готовятся к взлету несколько самолетов. Им еще необходимо вырулить на ВПП и начать взлет. Вертолет же с ПСС намного медленней самолета, и в него, скорее всего, еще идет загрузка десантников. Пилот сбитого самолета уже ведет бой. Основное его оружие пистолет Стечкина, т.е. таким оружием против численно превосходящих противников не повоюешь. Во время боя пилот успевает израсходовать почти все патроны.

Оставшиеся боеприпасы в двух магазинах, скорее всего, говорят о том, что он боялся, что у него закончатся патроны и он даже не успеет перезарядиться. Летчик также мог вести автоматическую стрельбу из пистолета (АПС это предусматривает), где расход патронов и их подсчет практически невозможен. Боевики в это время, видимо, подходят еще ближе.

За время боя с ВВП уже успели взлететь самолеты, но им еще нужно долететь до места падения и определить точные координаты пилота и не нанести удар по самому пилоту, что в условиях ближнего стрелкового боя фактически невозможно, также для прицельного удара самолетам придется снижаться, что грозит новыми потерями от огня ПЗРК и ЗУ. Вертолет с ПСС также может быть легко уничтожен на подлете к месту боя вражескими ПВО.

В это время, скорее всего, боевики подходят настолько близко, что пилот понимает - шансов у него нет. Да и патронов в целом тоже. Он принимает решение подорвать себя гранатой.

Пилот погибает, минут через 10-15 в зону падения прилетают самолеты, которые начинают наносить удары, также прилетают и ракеты. Связи с пилотом уже давно нет. А боевики публикуют кадры с его гибелью.

Как мы видим, ВС совершенно не хватило времени для должного реагирования и доставки к месту падения хотя бы каких-либо минимальных сил для призрачного шанса добраться до пилота, пока тот еще жив.

Возможно, если бы в районе падения уже в воздухе могли бы находиться какие-либо вертолеты, то шансы пилота были бы куда больше. Но кроме СУ-25, который быстро покинул район, никого не было. Вертолеты так же могли попасть под удар ПВО, что привело бы к дополнительным потерям и неизвестным результатам.

Прицельная бомбардировка района также представлялась довольно опасным мероприятием из-за ПЗРК противника. На этом фоне стоит вспомнить спасение экипажа СУ-24 в Латакии, где и команда ПСС подверглась обстрелу с земли, и их вертолет был поврежден настолько, что не смог даже вернуться обратно, а один из десантников погиб еще во время подлета.

Так же фигурирует и спасение экипажа МИ-35 от ИГ*. Экипаж вертолета, видимо, смог хотя бы долететь до назначенной точки эвакуации, где быстро подоспели наземные силы на бронеавтомобилях и спасательный вертолет. Место эвакуации, впрочем, было-таки обстреляно отрядами ИГ*, которые сожгли стоявший на земле поврежденный МИ-35. Если бы «черные» нацелили свое оружие на взлетающий в это время МИ-8, то в этом случае эвакуация могла оказаться провальной и весьма кровавой.

Вариант с обстрелом места падения сбитого летчика для его прикрытия с артиллерии отметается сразу, так как для этого нужно иметь в районе БД скопление гаубиц с опытными расчетами, которые смогут обстреливать район, не попадая по месту нахождения пилота. С РСЗО такого и вовсе не проделаешь, ибо ракеты бы просто перепахали все поле, да и его тоже, да и скорее всего их не было в том районе.

По итогом всего вышесказанного хочется сказать, что глупо обвинять группу спасения, что они не прилетели и не спасли. У командования совершенно не было времени. Теперь же остается только выяснить всех причастных к гибели российского пилота людей и ликвидировать их. Также необходимо подавить ПВО противника, дабы таких инцидентов более не было.

Хочется также выразить полное восхищение мужеством и отвагой павшего пилота - Филиппова Романа Николаевича. Верного воина своего Отечества, который, даже понимая, что его положение заведомо проигрышно, не сдался, а сражался до самого конца. Вечная память герою!

Последними словами майора Романа Филиппова перед тем, как он подорвал гранату, были – «Это вам за пацанов». Вместе с ним ушли в мир иной и несколько подошедших вплотную боевиков.

* ИГ - запрещенная в России террористическая организация