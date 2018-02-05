Власти Ирана оставили в силе смертный приговор шведскому ученому

Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор преподавателю фламандского Свободного университета Брюсселя Ахмадрезе Джалали, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Джалали является уроженцем Ирана, однако на протяжении многих лет проживал с семьей в Швеции и имеет шведское гражданство. Он преподавал также в Италии и Бельгии.

Ученый был арестован в апреле 2016 года во время пребывания в Иране и обвинен в шпионаже в пользу израильской спецслужбы Моссад. Власти Ирана также посчитали его причастным к убийству двух иранцев, занимавших ответственные посты в структурах ядерной программы Ирана. Их взорвали заложенными в автомобили бомбами.

Джалали был приговорен к смерти 21 октября 2017 года. ООН признал данный судебный процесс нелигитимным и призвала Иран отменить его и освободить ученого. Тем не менее приговор был подтвержден Верховным судом Ирана. Однако действие приговора было приостановлено в связи с апелляцией Джалали.

Именно эта аппеляция и была отвергнута и теперь решение Верховного суда можно считать окончательным. СМИ пишут, что приговор может быть приведен в исполнение в любой момент.