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Власти Ирана оставили в силе смертный приговор шведскому ученому

10:14 5.02.2018
Ахмадрезе Джалали. Фото с сайта iranhumanrights.org
Ахмадрезе Джалали. Фото с сайта iranhumanrights.org
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Верховный суд Ирана подтвердил смертный приговор преподавателю фламандского Свободного университета Брюсселя Ахмадрезе Джалали, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Джалали является уроженцем Ирана, однако на протяжении многих лет проживал с семьей в Швеции и имеет шведское гражданство. Он преподавал также в Италии и Бельгии.

Ученый был арестован в апреле 2016 года во время пребывания в Иране и обвинен в шпионаже в пользу израильской спецслужбы Моссад. Власти Ирана также посчитали его причастным к убийству двух иранцев, занимавших ответственные посты в структурах ядерной программы Ирана. Их взорвали заложенными в автомобили бомбами.

Джалали был приговорен к смерти 21 октября 2017 года. ООН признал данный судебный процесс нелигитимным и призвала Иран отменить его и освободить ученого. Тем не менее приговор был подтвержден Верховным судом Ирана. Однако действие приговора было приостановлено в связи с апелляцией Джалали.

Именно эта аппеляция и была отвергнута и теперь решение Верховного суда можно считать окончательным. СМИ пишут, что приговор может быть приведен в исполнение в любой момент.

Темы: Иран, Разведка и шпионаж в мире, Ядерная программа Ирана
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Комментарии читателей
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05.02.2018, 15:54
Гость: ник

Почитайте в Технике Молодежи про Джеральда юлля и проект Большой Вавилон.
05.02.2018, 13:59
Гость: Николя

Вполне рабочая версия.
Скромно умолчали, что преподавал Джалали.
Наверняка не словесность или историю.
05.02.2018, 13:32
Гость: все напряглись,думают

Судя высказывания кандидата в президенты РФ Ксении Собчак,можно сделать одновременно 4 твердых вывода , либо она клоун цирка, либо агент влияния бильдербергских глобализаторов , либо сбежавший пациент психклиники, либо реинкарнация несостоявшегося снайпера бабы Леры.
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