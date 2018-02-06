Операция «преемник», или Повторяем ошибки СССР?

В Казахстане в парламент внесён законопроект о пожизненных полномочиях действующего президента во главе Совета безопасности страны



Саммит Содружества Независимых Государств. Фото с сайта kremlin.ru

На официальном сайте парламента Казахстана опубликован текст законопроекта, который предполагает определённого рода изменения в устав Совета национальной безопасности республики.

Один из пунктов нового законопроекта касается полномочий главы Совбеза РК и предусматривает пожизненный вариант пребывания во главе этой структуры действующего главы государства Нурсултана Назарбаева.

Из законопроекта, предложенного инициативной группой депутатов: Первому Президенту Республики Казахстан – Елбасы принадлежит право пожизненно возглавлять Совет Безопасности.

Кроме того, депутаты казахстанского парламента предлагают превратить Совет национальной безопасности республики из консультативно-совещательного органа в орган конституционный.

Автоматически (в случае принятия законопроекта, а всё идёт к тому, чтобы такого рода законопроект в скором времени был принят) это приводит к тому, что любое решение, полученное во время заседания Совбеза РК, становится обязательным к исполнению – в формате акта, подкрепляемого буквой основного свода государственных законов и норм.

Понятно, депутаты наперебой выдвигают подобного рода инициативы от желания войти в историю вместе с самим действующим президентом. Однако, при всём уважении к Нурсултану Абишевичу, у первого (и пока единственного) президента Республики Казахстан в такой ситуации вполне может возникнуть чувство «привыкания» к инициативам о «прижизненном увековечивании».

И хотя это сугубо внутреннее дело Казахстана, но всё же позволю себе прокомментировать, что присвоение имени действующего президента аэропорту – это одно, а вот пожизненное главенство в республиканском Совбезе да ещё и с железобетонной обязательностью исполнения принятых СБ РК решений – разговор совсем другой. Это уже ближе к тенденции...

Вся эта ситуация (тенденция) наталкивает на аналогию со «сменяемостью» советских руководителей, по пути которой братские государства (Казахстан и Россия, да и Беларусь вряд ли на ином пути) шагают нога в ногу. Сменяемость, понятное дело, в кавычках.

Сами идеи чего бы то ни было «пожизненного» - это, сугубо личное авторское мнение, - именно то, что в конечном итоге сыграло злую шутку с великой страной по имени СССР.

Руководствуясь идеями о том, что «лучшего руководителя и не сыскать», даже если руководителю пора на заслуженный отдых просто в силу здоровья и возраста, окружение верховных лиц Советского государства играло в свои игры.

Во-первых, декларируемая преданность – с целью не отдаляться от властного Олимпа и с собственными видами на этот самый Олимп. Это для вождя. Во-вторых, попытка продемонстрировать общественности, что «мы (ЕГО окружение) из того же самого теста, что и ОН. Для народа.

Однако, как только руководитель (будь то случаи с И.В.Сталиным, Л.И.Брежневым, Ю.В.Андроповым) уходил в мир иной, «тесто» оказывалось, мягко говоря, не всегда прежнего состава. Оно бы ладно – просто несколько иной состав, но бывало ведь иной кардинально.

Нередко смена власти сопровождалась самыми настоящими «дворцовыми переворотами» на фоне бесконечных интриг, сказывавшихся на всей государственной политике, да ещё и с попытками вытравить само имя прежнего лидера из истории страны. Случай с пожизненными властными правами Сталина и последующими шагами Хрущёва – один из наиболее ярких примеров. Из одного теста...

Другими словами, советские вожди явно не воспитывали для себя преемников, которые бы реально продолжали курс. Игры в преемника, пожалуй, были – назывались даже имена.

Навскидку, Григорий Романов – первый секретарь Ленинградского обкома КПСС (1970-1983), на которого сам Леонид Ильич намекал как на возможного сменщика. Или Владимир Щербицкий – первый секретарь ЦК Компартии Украины (1972-1989), о котором тот же Брежнев говорил, как о человеке, который «точно займёт кресло».

В итоге «придворные» интриги изначально убивали институт преемственности, который, откровенно говоря, так и не получилось сформировать. Институт сей, на самом деле, оказался мертворождённым, и к чему всё это в итоге привело, читатели знают прекрасно.

Другой вопрос - сами лидеры Советского Союза не горели желанием взращивать человека, способного стать, как бы сейчас сказали, политической звездой ещё при жизни САМОГО.

Россия через игру в преемственность прошла в 2008-м. Анализ того периода политической жизни современной России историкам сегодня даёт огромное поле для деятельности.

Казахстан, судя по всему, даже поиграть в институт преемственности не намерен. Всё окружение первого президента силится показать (или даже «доказать»), что тот незаменим, и что в любом возрасте его решение будет восприниматься «всем Казахстаном» в качестве конституционной глыбы – истины в последней инстанции.

Даже по поводу реформы по переводу алфавита с кириллицы на латиницу, которая ранее была проведена в других постсоветских республиках и какого-то культурно-информационного прорывного результата не имела, главе Казахстана все в окружении поют дифирамбы. Мол, правильно, Елбасы... только так, и никак иначе, Елбасы! Самоидентичность. Казахстан в сердце...

Мы и сами в России грешим подобным, когда окружение главы государства (а также подобие парламентской оппозиции) с трибун объявляет, что любое решение руководителя неоспоримо и единственно истинно. Причём сами с трибун объявили и сами же не исполнили...

Государственные (де-факто) СМИ, как и положено, поддерживают - даже если решения противоречат друг другу. Как пример, недавний выпад в программе «Вести недели» в отношении тех, кто заявил, что российские спортсмены без флага и гимна попросту могли бы проявить волю и отказаться от участия в антироссийском шабаше с претензией на Олимпиаду – хотя бы из солидарности с теми, кого беспочвенно обвинили в приёме допинга.

Мол, это какие-то «ура-патриоты», которые не понимают чувств российских атлетов, высказавшихся ехать в Пхёнчхан хоть в белых панталонах, но с «Россией в сердце», объявили на федеральном телеканале.

В общем, петь дифирамбы умеем – ещё с советских времён с идеями в стиле «коней на переправе не меняют» или «а помните, как хорошо всем жилось при застое».

Жилось-то здорово – стабильность, вера в будущее, но вот только опыт того, к чему приводило отсутствие политики по подготовке смены власти без революционных потрясений и подковёрных интриг разве ничему не учит? Не учит Казахстан, не учит Россию? Или это хитрый ход...

В любом случае, остаётся только надеяться, что в конечном итоге хитрость такого рода не приведёт к "сменяемости" в украинском её варианте. Тьфу-тьфу, и где тут дерево под рукой...