В Голландии 18-летнего хакера заподозрили в атаках на банки

В Нидерландах полиция арестовала 18-летнего юношу, который подозревается в организации DDoS-атак на крупнейшие банки страны, налоговую службу и ряд других ведомств.

Выследить хакера голландские полицейские смогли благодаря информации, полученной специалистами онлайн-банка Bunq и вебсайта Tweakers, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. отмечается, что молодой человек пользовался защищенным соединением, однако полностью замести следы ему все же не удалось.

Правоохранители уверены, что именно он ответственен за атаки, которым подвергались сайты нескольких кредитных организаций еще с конца прошлого года. В ходе обысков у подозреваемого были изъяты компьютер и носители информации. В полиции пытаются выяснить, были ли у 18-летнего хакера сообщники.

