В Дамаске обстреляли здание торгпредства России

Здание торгового представительства России в столице Сирии подверглось минометному обстрелу. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента нет ни убитых, ни раненых, но само здание серьезно пострадало из-за попадания 120-миллиметровой мины.

«Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни», - говорится в сообщении министерства.

В министерстве напомнили о недавнем обстреле российской неправительственной делегации в Старом городе Дамаска и подчеркнули, что огонь велся прицельно. МИД призвал международных и региональных партнеров дать должную принципиальную оценку действиям террористов.

