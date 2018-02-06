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В Дамаске обстреляли здание торгпредства России

21:13 6.02.2018
Фото с сайта hfcollection.org
Фото с сайта hfcollection.org
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Здание торгового представительства России в столице Сирии подверглось минометному обстрелу. Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента нет ни убитых, ни раненых, но само здание серьезно пострадало из-за попадания 120-миллиметровой мины.

«Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы в последние дни», - говорится в сообщении министерства.

В министерстве напомнили о недавнем обстреле российской неправительственной делегации в Старом городе Дамаска и подчеркнули, что огонь велся прицельно. МИД призвал международных и региональных партнеров дать должную принципиальную оценку действиям террористов.
 

Темы: Россия, Сирия, Военные конфликты в мире, Министерство иностранных дел РФ
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Комментарии читателей
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06.02.2018, 23:03
Гость: Юля-европейка

Верная примета - если злобствуют и верещат русофобы,пиндосня или бендера - значит хорошо дали им поджопник :))
ТАК держать,российские ребята !Правда за вами.
06.02.2018, 22:52
Гость: Кирилл.

"Нет ни убитых, ни раненых". Вот это-то и подозрительно! Тем более, что все очень нехорошие террористы на территории Сирии были уже давным-давно МНОГОКРАТНО уничтожены "ихтамнетными" войсками под водительством гениальнейшего полководца всех времён и народов!
Так что двух мнений быть не может - торгпреды обстреляли себя сами!
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