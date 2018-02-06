Украинские депутаты решили сорвать выборы президента РФ в Крыму

Украинские парламентарии от фракции «Народный фронт» внесли на рассмотрение Верховной рады проект постановления, которое направлено на то, чтобы помешать проведению выборов президента России в Крыму.

По словам лидера фракции Максима Бурбака, выборы на территории Крыма должны быть признаны нелегитимными, нарушающими законодательство Украины и нормы международного права. В случае принятия постановления Рада призовет мировое сообщество не допустить проведения голосования в Крыму и не признавать его результатов. Кроме того, Киев будет добиваться допуска на полуостров международных наблюдателей для мониторинга нарушений прав человека, сообщает издание «Украинская правда».

Замглавы комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя данную инициативу, назвал украинских политиков неадекватными. «Помешать выборам президента России в Крыму не может вообще никто, это просто невозможно», - заявил он в интервью RT.

Гемпель добавил, что у европейских политиков, недавно посетивших полуостров, нет сомнений в том, что президентские выборы в Крыму будут проведены на самом высоком уровне.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года, однако Киев продолжает считать его своим. Украинские власти называют полуостров «временно оккупированной территорией». Накануне стало известно, что прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении немецких парламентариев, посетивших Крым без ведома Киева.

