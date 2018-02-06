Белорусские публицисты: осуждены, но невиновны

Впервые за суверенную историю Беларуси на скамье подсудимых оказались публицисты, демонстрирующие свою любовь к «русскому миру»

Судебный процесс над белорусскими публицистами Юрием Павловцом, Сергеем Шиптенко и Дмитрием Алимкиным, который длился почти полтора месяца, 2 февраля 2018 года завершился обвинительным приговором.

Суд признал всех троих виновными в умышленных действиях, направленных на возбуждение расовой, национальной, религиозной вражды или розни в составе группы лиц (это статья 130 уголовного кодекса Беларуси). Они приговорены к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на три года.

Фото с сайта fondsk.ru

«Меру пресечения Алимкину, Павловцу и Шиптенко изменить с заключения под стражу на подписку о невыезде до вступления приговора в силу и освободить их из-под стражи в зале суда», – объявил судья Игорь Любовицкий.

Конвой освободил всех троих из «клетки». И тут случилось удивительное: толпа невесть откуда взявшихся журналистов стала агрессивно набрасываться на родственников публицистов, требуя комментариев и не давая освобождённым обнять близких. «Где они раньше были?» – недоумевали люди в зале суда, наблюдая, как белорусские мастера пера и микрофона педантично фотографируют каждого, кто пришёл в суд поддержать «пророссийских авторов».

Можно было бы понять чрезмерный интерес белорусской прессы к процессу, если бы работники прессы до вынесения приговора коллегам так же живо следили за ходом расследования и судебной тяжбой, а после рассказали бы людям правду о том, за что осудили Павловца, Шиптенко и Алимкина и почему они после 14 месяцев заключения в СИЗО освобождены прямо в зале суда.

Вместо этого подавляющее большинство белорусских изданий – как провластных, так и оппозиционных - ограничились короткими сообщениями о приговоре публицистам, подробнейшим образом разъяснили, что означает отсрочка исполнения наказания, снабдили публикации цитатами одного из осуждённых – Дмитрия Алимкина, снова пристегнув их и к Сергею Шиптенко с Юрием Павловцом, и сошлись во мнении, что «разжигание розни» и «экстремизм» всё же имели место.

Польский телеканал «Белсат» договорился до того, что публицистов, мол, «фактически помиловали», а они собираются и далее продолжать «белорусофобскую деятельность». «И дальше будет оросийщивание, и дальше будет наступление Русского мира», – «Белсат» был явно раздосадован тем, что Шиптенко, Павловец и Алимкин не в тюрьме.

«Советская Белоруссия», ранее зачем-то сравнивавшая публицистов с Геббельсом, выстрелила микроскопической новостью о результате судебных слушаний. В ходе процесса газета увлечённо писала о том, что «фигурант громкого уголовного дела» Юрий Павловец занимался незаконным предпринимательством, получая за статьи гонорары, а также «нацеливал читательскую аудиторию в Российской Федерации на формирование враждебного отношения к белорусам».

Газета умолчала об альтернативной экспертизе, выяснившей, что на самом деле статьи Павловца были направлены на улучшение, а не на ухудшение белорусско-российских отношений, а обвинения в незаконном предпринимательстве были сняты самим прокурором – оказалось, что Юрий (как и Сергей) были зарегистрированы предпринимателями, действовали законно и платили налоги государству.

«СБелка», как называют в Беларуси газету, даже не подумала принести извинения, да и судом интересовалась нечасто – только в самом начале процесса и в день вынесения приговора публицистам.

То, что защита считает Павловца, Шиптенко и Алимкина невиновными, а вынесенный приговор – несправедливым и он будет обжалован, белорусские СМИ тоже рассказывали мало и неохотно (или не рассказывали вовсе).

«Сажать таких надо. Лет на 20-25 минимум»; «Мало далi зраднiкам!»; «Мягкий меседж от государства разного рода экстремистам. Для тех, кто не понимает что такое разжигание межнациональной и межрелигиозной розни, в следующий раз пусть думают что дороже – деньги или свобода»; «Вось дзе сапраўдная пятая калона!»; Запомніце твары тых, хто прыйшоў іх падтрымаць – гэта ворагі і тэрарысты для Беларусі»; «Приговор несправедливый! Без лишения гражданства и высылки из страны это несправедливо. Они враги нашего народа и Лидера!» – на сайте «Нашей Нівы» в едином порыве требуют более жёсткого наказания для публицистов и оппозиционеры, и ярые сторонники власти.

В СМИ – то же самое поразительное единение по этому делу. И знакомым душком потянуло: «гэта ворагі і тэрарысты», «они враги». Так и тянет оглянуться по сторонам в поисках украинских суфлёров.

Единственный информационный ресурс – TUT.BY, позиционирующий себя независимым, но дрейфующий в сторону оппозиции, дал более-менее развёрнутую картину судебного процесса. Пером обозревателя Артёма Шрайбмана портал TUT.BY писал: «Это уголовное дело – сигнал всему лагерю пророссийской публицистики, по-новому расставленные красные флажки. Власть показала, что принципиально изменила свой подход к крайнему русофильству. На заре своей карьеры, в декабре 1994 года, агитируя перед референдумом о двуязычии, сам президент говорил: «По-белорусски нельзя выразить ничего великого. Белорусский язык – бедный язык»… Если власть надеялась найти новых союзников в демократическом лагере, то напрасно. Все понимают, что арсенал уголовных мер, под которые сегодня попали три пророссийских публициста, завтра может быть развёрнут обратно в сторону прозападных. Правозащитники готовятся признать «регнумовцев» политзаключенными, если те получат реальные тюремные сроки. Раньше это сделала авторитетная организация "Репортеры без границ"».

Справедливость этой оценки подтверждает и украинская пресса: здесь отмечают, что «ситуация неординарная: впервые за суверенную историю Беларуси на скамье подсудимых оказались публицисты, демонстрирующие свою любовь к «русскому миру». Но вместе с тем призывают не очень-то доверять Лукашенко – никакого движения в сторону «белорусских ценностей» не намечается.

«Судом над адептами «русского мира» белорусская власть хочет показать, что она полностью контролирует ситуацию в стране и пресекает не только прозападных демократов, но и чрезмерно пророссийских авторов», сообщает 112.Украина.

Да, прав обозреватель TUT.BY: друзей в лагере оппозиционеров белорусские власти в результате уголовного преследования Павловца, Шиптенко и Алимкина не найдут. А вот белорусы, настроенные на активное укрепление отношений с Россией, теперь почувствуют, что государство их позицию не только не разделяет, но может в любой момент посчитать «чрезмерной» и даже засадить за решётку тех, кто её отстаивает! И это – в Союзном государстве Белоруссии и России!

Приговор белорусским публицистам, «чрезмерно» ратующим за белорусско-российское союзничество, можно уложить в короткую формулу: «Осуждены, но невиновны». Требования обвинения освободить прямо в зале суда тех, кто до этого 14 долгих месяцев провёл за решёткой и отсрочить на три года исполнение наказания – что как не признание невиновности Павловца, Шиптенко и Алимкина пусть даже в таком ущербном виде?

А поскольку судом не были заслушаны ключевые свидетели – застрельщики позорной экспертизы, ставшей причиной для обвинения журналистов (руководители белорусского министерства информации, по странной случайности уже бывшие), а также автор альтернативной экспертизы, ведущий российский специалист в области лингвистической экспертизы текстов на предмет наличия в них «разжигания» и «экстремизма», то ясно, что приговор публицистам вряд ли можно назвать окончательным.

«Страшно другое, что официальной экспертизой не был установлен сам corpus delicti – событие преступления, которое заключается в конкретных словах, на которые так и не смогли в ходе допроса в суде указать эксперты-филологи. Можно спорить о смыслах, вменяемых как экстремизм слов, которые могут для разных людей восприниматься и пониматься по-разному, но когда инкриминируемых слов эксперты не привели – спорить не о чем», – доктор филологических наук, доктор юридических наук, профессор, академик РАЕН, профессор кафедры судебных экспертиз Института судебных экспертиз Московского государственного юридического университета Елена Галяшина публично изложила свою позицию по «делу публицистов», но суд остался глух.

Е. Галяшина считает, что обвиняемые были поражены в правах, поскольку её «как сведущего свидетеля (expert-witness) в судебное заседание по данному делу суд не вызвал и не допросил хотя бы с использованием видео-конференц-связи, несмотря на ходатайства защиты».

«Лишение подсудимого права на непосредственное заслушивание в судебном заседании показаний сведущего свидетеля, опровергающего заключение официальной обвинительной экспертизы, которое по данной категории дел является единственным и решающим доказательством, по многочисленной практике ЕСПЧ расценивается как нарушение права на справедливый суд, гарантированной Конвенцией о защите прав человека», – говорит профессор Галяшина.

Пресса за редким исключением создаёт из Павловца, Шиптенко и Алимкина образы врагов с той только разницей, что для одних это «ворагі», а для других – «враги». Несмотря на то, что цели у одних и других разные, оба лагеря нашли точку соприкосновения интересов – противостоять «пророссийской угрозе», которая будто бы исходит от тех, кто последовательно выступает за общее настоящее и будущее Белоруссии и России. Понятно, почему они «ворагі» для тех, кто спит и видит украинский сценарий в Беларуси, но почему «враги» для тех, кто поддерживает белорусскую власть? Вот загадка.

Президент Лукашенко на днях совершенно по другому делу заявил: «Не дай Бог нам ошибиться при выяснении обстоятельств, а еще хуже – фальсифицировать экспертизу, это катастрофа». Было бы недальновидно эти слова белорусского президента рассматривать как частность, будто не имеющую отношения к делу Юрия Павловца, Сергея Шиптенко и Дмитрия Алимкина.

Экспертам, расписавшимся в ходе судебного процесса над публицистами в своей некомпетентности и предвзятости и бывшим руководителям белорусского информационного ведомства, организовавшим уголовное преследование по политическим мотивам, стоило бы внимательно послушать слова Лукашенко ещё раз. А потом – ещё и ещё. Возможно, приговор – только запятая в этом странном деле?

В белорусском экспертном обществе есть мнение, что власть сделала выводы из истории с опальными публицистами и теперь будет вести системную работу по зачистке информационного пространства от нежелательных авторов.

«Такую систему построить Минску сложно, но в принципе возможно. Думаю, власти на этом и сосредоточатся, пытаясь ограничить распространение из России информации, которая может восприниматься противоречащей интересам официального Минска», – цитирует координатора аналитического проекта Belarus Security Blog Андрея Поротникова «Белорусский партизан».

По мнению эксперта, «власть показывает и предупреждает, что может действовать очень жёстко в отношении тех людей, которых она заподозрила в связях с Кремлём и которые пытаются играть в интересах России на белорусском политическом, общественно-политическом и медийном поле. Это очень чёткий знак».

«Я не намерен скрывать свои взгляды в дальнейшем, только буду делать это аккуратнее. Принципиально я своё отношение ни к чему не изменил. Думаю, наш процесс станет началом изменений к лучшему и, может быть, кому-то придется переступить через себя и преодолеть внутренние противоречия», – сказал Сергей Шиптенко после освобождения из 14-месячной «клетки».

Всё-таки это запятая, а не точка.