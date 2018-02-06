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Президент Польши одобрил закон о Холокосте

18:11 6.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что подпишет обновленный закон об Институте национальной памяти. Заявление во вторник, 6 февраля, транслировало национальное телевидение.

Подпись президента — последний шаг в процедуре утверждения закона, передает РИА Новости.

Документ вводит наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти», а также распространение других фактов об участии Польши в холокосте. Власти страны считают обвинения неправдивыми. Кроме того, документ отрицает Волынскую резню и вводит ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов.

"Израиль продолжает взаимодействовать с польскими властями и выразил свои возражения в отношении нового польского закона. Израиль отметил, что президент Польши передал закон в Конституционный суд для разъяснений и дополнений", — сказано в заявлении МИД Израиля.

Глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Варшаву в создании «исторической мифологии». Он отметил, что введение в юридическую плоскость термина «преступления украинских националистов» усиливает односторонние стереотипы.  

Темы: Израиль, Польша, Законотворческая деятельность в мире
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Комментарии читателей
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06.02.2018, 22:50
Гость: Серёга

"документ отрицает Волынскую резню и вводит ответственность за пропаганду идеологии украинских националистов"
---
не понял... разве не укронацисты устроили Волынскую резню поляков?..
06.02.2018, 22:03
Гость: Не наше дело

это разборки между панами и быдлом, нас не касается.
06.02.2018, 21:59
Гость: ant1949

В России плача нет.
России помнят историю и знают о том, как гетман Богдан Хмельницкий метался в треугольнике Россия-Турция-Польша до тех пор, пока жареный петух не клюнул и он не стал бить челом перед русским Царем с просьбой взять под опеку для спасения хохлов от геноцида ляхов и турко-татар.
Все возвращается на круги своя.
Во времена Богдана униженно холопствовали перед польскими панами и прислуживали в гаремах турко-татар в качестве рабов, а во времена Пети Порошенко холопствуют в Польше и мечтают распространить холопство на всю Европу.
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