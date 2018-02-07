Тиллерсон заявил о возможном вмешательстве РФ в выборы в Конгресс США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключает, что Россия попытается осуществить вмешательство в предстоящие американские промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2018 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Тиллерсон заявил, что "есть много путей, какими русские могут вмешаться в выборы, они могут использовать различные инструменты для этого" и предупредил, что это приведет к определенным "последствиям".

"Мне кажется, важно просто продолжать говорить России: имейте в виду, если вы считаете, что мы не видим того, что вы делаете, ошибаетесь, мы видим. И вам следует остановиться. Если не прекратите, то вы продолжите призывать последствия на свою голову", - заявил дипломат.

По его словам, если Россия решила вмешаться, то "будет очень трудно предотвратить это".

В январе текущего года директор ЦРУ Майк Помпео предупредил, что ожидает попыток Москвы оказать влияние на выборы, как это, по мнению Вашингтона, имело место в ходе предвыборной президентской кампании в США в 2016 году.