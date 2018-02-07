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Тиллерсон заявил о возможном вмешательстве РФ в выборы в Конгресс США

09:07 7.02.2018
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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключает, что Россия попытается осуществить вмешательство в предстоящие американские промежуточные выборы в конгресс в ноябре 2018 года, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Тиллерсон заявил, что "есть много путей, какими русские могут вмешаться в выборы, они могут использовать различные инструменты для этого" и предупредил, что это приведет к определенным "последствиям".

"Мне кажется, важно просто продолжать говорить России: имейте в виду, если вы считаете, что мы не видим того, что вы делаете, ошибаетесь, мы видим. И вам следует остановиться. Если не прекратите, то вы продолжите призывать последствия на свою голову", - заявил дипломат.

По его словам, если Россия решила вмешаться, то "будет очень трудно предотвратить это".

В январе текущего года директор ЦРУ Майк Помпео предупредил, что ожидает попыток Москвы оказать влияние на выборы, как это, по мнению Вашингтона, имело место в ходе предвыборной президентской кампании в США в 2016 году.

Темы: США, Выборы в представительные органы власти в мире, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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07.02.2018, 13:57
Гость: Хмы

Достаточно несколько хакеров и ни какое ПАСЕ на выборах не нужно.
07.02.2018, 13:01
Гость: ???

Типичная "охота на ведьм" которую в США уже однажды проходили.
Все возвращается, только как и предсказывали - в виде фарса...шизофрении.
Но для нас это неплохо пусть грызутся. Демократы с республиканцами, поляки с бандеровской
07.02.2018, 11:31
Гость: Nik

Эх, когда же у нас также будет: дом-2 переедит в конгресс, то бишь в Думу, а
экономика функцианировать независимо.
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