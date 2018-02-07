Российские олигархи столкнулись с проблемами из-за «кремлевского доклада»

Включение в «кремлевский доклад», подготовленный Минфином США, российских миллиардеров негативно сказалось на бизнесе некоторых из них, выяснил Bloomberg.

Один из включенных в доклад миллиардеров рассказал агентству о своих опасениях о перспективах сделки с иностранными партнерами, которую он планировал закрыть в ближайшие месяцы. Другой отметил, что его репутация от включения в доклад серьезно пострадала.

Базирующаяся в Вашингтоне консалтинговая компания Financial Integrity Network, оценивающая финансовые риски, призвала своих клиентов тщательно анализировать сделки с фигурантами «кремлевского доклада». Компания предлагает рассматривать их как «политически значимых лиц». Вашингтонская компания настаивает, что эти персоны «политически уязвимые» и могут быть замешаны в коррупции и взяточничестве из-за их позиции и влияния. Как отмечают источники агентства, банки самостоятельно поставили все транзакции россиян из списка на особый контроль.

Адвокат из Филадельфии Брюс Маркс, который консультирует российских бизнесменов по вопросу санкций, отмечает, что в ближайшем будущем наладить отношения с американскими властями будет очень сложно, особенно с учетом наличия секретной части доклада. При этом многие бизнесмены, по словам юриста Эрика Феррари, озаботились своим состоянием еще в августе: россияне начали выводить активы из США, когда впервые было объявлено о подобных санкциях.

29 января министерство финансов США представило так называемый «кремлевский список», в котором перечислены 114 российских высокопоставленных чиновников и 96 «олигархов». В список попали практически все чиновники администрации президента, члены кабинета министров, главы госкомпаний и крупнейшие предприниматели.