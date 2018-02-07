Израиль нанес ракетный удар по исследовательскому объекту под Дамаском

В среду, 7 февраля, израильская армия нанесла ракетный удар по научно-исследовательскому центру в районе Джемрая близ сирийской столицы.

Сирийские силы ПВО успели уничтожить несколько ракет до того, как они поразили цель, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Сурия аль-Эн».

Власти Сирии заявили, что расценивают агрессию со стороны Израиля как оказание поддержки террористическим группировкам, против которых ведет войну Дамаск.

Ранее в январе британский министр по делам Ближнего Востока Алистер Берт заявил, что сирийская армия продолжает бомбардировки и обстрелы зон деэскалации в Восточной Гуте и в Идлибе, несмотря на взятые на себя обязательства.