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Израиль нанес ракетный удар по исследовательскому объекту под Дамаском

10:44 7.02.2018
Фото с сайта epa.eu
Фото с сайта epa.eu
Сюжет: Сирийский кризис

В среду, 7 февраля, израильская армия нанесла ракетный удар по научно-исследовательскому центру в районе Джемрая близ сирийской столицы.

Сирийские силы ПВО успели уничтожить несколько ракет до того, как они поразили цель, сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Сурия аль-Эн».

Власти Сирии заявили, что расценивают агрессию со стороны Израиля как оказание поддержки террористическим группировкам, против которых ведет войну Дамаск.

Ранее в январе британский министр по делам Ближнего Востока Алистер Берт заявил, что сирийская армия продолжает бомбардировки и обстрелы зон деэскалации в Восточной Гуте и в Идлибе, несмотря на взятые на себя обязательства.

Темы: Сирия, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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07.02.2018, 16:14
Гость: спокойный

сирия место для вас где вы можете показать самим себе какие вы сильные грозные и крутые для других это показуха преступление против человечества когда вы показываете как вы бомбите мирные города с помощью бомб свободного падения изготовления 70х гдов прошлого века
07.02.2018, 15:50
Гость: Неравнодушному

Не следует нагнетать туман, вы не найдёте дорогу к правде (если ей ищете).
1. Отметите версию о пособничестве со стороны России и закрытия глаз на проделки Иерусалима Москвой (она отлично знает ситуацию).
2. "Ныне Израиль, который формально не помогает террористам, тем не менее наносит удары по правительственным силам Сирии. Объективно это выглядит как помощь алькаиде и игил" - ваши слова.
Ответ - да, не помогает террористам, и наносит удары НЕ по правительственным силам Сирии, а по террористам, которые угрожают
безопасности Израиля (хотите подробности?)
3. "своего союзника по борьбе с террором" - большой вопрос в определении слова союзник.
4. "Все таки мира между Дамаском и Тель-Авивом до сих пор нет. Но есть перемирие!" - и мира нет, и перемирия нет, есть соглашение о прекращении огня, что не всегда соблюдалось и соблюдается.
5. "Цели Израиля и США в регионе совпадают" - абсолютно не всегда совпадали и совпадают.
6. "Пусть арабы убивают друг друга как можно больше" - это ваша версия.
7. "Это вызывает хаос у соседей и ослабляет единый антиеврейский фронт" - это противоречит вашим желаниям, вам бы очень хотелось иметь единый антиеврейский фронт.
8. Илья на всё имеет право, как и вы, но не стоит обижаться на правду - в этом вполне с вами согласен.
07.02.2018, 15:27
Гость: ?

А дружба России с Хамасом и Хизбаллой - не пособничество тероризму?
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