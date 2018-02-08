Турцию обвинили в использовании боевиков ИГ в борьбе с курдами

Турция использует для борьбы с курдами на севере Сирии бывших боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), пишет The Independent.

Об этом изданию рассказал один из бывших боевиков ИГ. По его словам большинство тех, кто сражается в Африне против YPG, были членами ИГ. Чтобы скрыть это, Анкара заявляет, что на ее стороне «воюют бойцы из Свободной сирийской армии», которую поддерживает международная коалиция.

Издание пишет, что руководство турецкой армии не поощряет использование экстремистами привычной тактики с террористами -смертниками и подрывами автомобилей, так как это «сделает сотрудничество Турции с ИГ очевидным». Отмечается, что в операции против курдов задействованы 6 тыс. турецких военных и 10 тыс. бойцов «Свободной сирийской армии».

20 января Турция объявила о начале военной операции в Африне против курдской партии «Демократический союз» и ее вооруженных Отрядов народной самообороны (YPG), которые Анкара признала террористическими.