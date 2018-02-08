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От авиаудара США погибли более 100 сирийских военных

11:08 8.02.2018
Фото с сайта epa.eu
Фото с сайта epa.eu
Сюжет: Сирийский кризис

Более сотни человек были убиты во время авиаудара, нанесенного силами коалиции во главе с США по сторонникам президента Сирии Башара Асада, сообщает ABC со ссылкой на американского чиновника, говорившего с журналистами на условиях анонимности. 

Пресс-служба штаба операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve), осуществляемой в Сирии и Ираке международной коалицией во главе с США, сообщила, что «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии» авиация коалиции нанесла удары по проправительственным войскам САА.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что военные США не располагают точными данными о составе атакованных ВВС США проправительственных сил. Инцидент произошел в долине Евфрата возле линии разграничения сторон.

По данным телеканала ABC, силы САА участвовали в «хорошо скоординированной атаке с участием танков Т-54 и Т-72, а также артиллерии». 

Чиновник подчеркнул, что коалиция по горячей телефонной линии уведомила об ударах российских военных.

Темы: США, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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08.02.2018, 18:34
Гость: Точно

И я даже знаю где этот "весьмир" находится.У вас в Жмеринке.
08.02.2018, 18:32
Гость: Где ответ?

Изрекать прописные истины, много ума не надо. Что Путин должен в этой ситуации сделать, какую победу и над кем одержать? Американцев атаковать?
08.02.2018, 18:31
Гость: Однако

Всё верно, только диванным наполеонам вы ничего не докажете.Они очень смелые за монитором, и одним махом семерых побивахом.
Любимое занятие критиканством заниматься и глупые советы давать.
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