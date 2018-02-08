От авиаудара США погибли более 100 сирийских военных

Более сотни человек были убиты во время авиаудара, нанесенного силами коалиции во главе с США по сторонникам президента Сирии Башара Асада, сообщает ABC со ссылкой на американского чиновника, говорившего с журналистами на условиях анонимности.

Пресс-служба штаба операции «Непоколебимая решимость» (Inherent Resolve), осуществляемой в Сирии и Ираке международной коалицией во главе с США, сообщила, что «в ответ на неспровоцированное нападение на штаб «Сил демократической Сирии» авиация коалиции нанесла удары по проправительственным войскам САА.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что военные США не располагают точными данными о составе атакованных ВВС США проправительственных сил. Инцидент произошел в долине Евфрата возле линии разграничения сторон.

По данным телеканала ABC, силы САА участвовали в «хорошо скоординированной атаке с участием танков Т-54 и Т-72, а также артиллерии».

Чиновник подчеркнул, что коалиция по горячей телефонной линии уведомила об ударах российских военных.