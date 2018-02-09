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Европарламент предложил отменить переход на «летнее» и «зимнее» время

12:38 9.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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Европарламент принял резолюцию, которая призывает Еврокомиссию отказаться от практики перевода часов в странах Евросоюза на «летнее» и «зимнее» время, пишет РИА Новости.

Соответствующие дебаты прошли на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге. «Принята резолюция, призывающая Еврокомиссию прекратить практику перевода часов на том основании, что многочисленные научные исследования не смогли доказать каких-либо положительных последствий этого, но указали на существование негативных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения», - заявили парламентарии.

Парламентарии предложили Еврокомиссии провести тщательную оценку мер летнего времени, отметив что в ЕС необходимо сохранить единый подход к этому вопросу. Отмечается, что за отмену перехода на «летнее» и «зимнее» время на данный момент высказалась лишь одна Финляндия. Ранее парламент этой страны отклонил гражданскую инициативу об отмене перевода стрелок часов из-за того, что этот вопрос требует решения на уровне ЕС.

В ЕС переход на «летнее» и «зимнее» время регламентирует соответствующая директива, определяющая начало и конец «летнего» времени во всех государствах ЕС и устанавливает, что «летнее» время вводится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.

Темы: Европа, Еврокомиссия, Европарламент, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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09.02.2018, 17:57
Гость: ???

Это не руководители, это бездельники.
09.02.2018, 15:43
Гость: ответ

ОНИ УЖЕ ПОСОВЕТОВАЛИСЬ, ПОЭТОМУ ПРЕДЛОЖИЛИ ОТМЕНИТЬ ПЕРЕДВИЖКУ!
09.02.2018, 14:57
Гость: ALEX_EST

Я же говорю: мир чокнулся!
Европарламент хочет отменить переходы на летне-зимнее время, а ГосДума(!) хочет восстановить отменённые ими же переходы!
Слушайте, как уже надоели эти правители-руководители.
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