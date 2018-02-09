Европарламент предложил отменить переход на «летнее» и «зимнее» время

Европарламент принял резолюцию, которая призывает Еврокомиссию отказаться от практики перевода часов в странах Евросоюза на «летнее» и «зимнее» время, пишет РИА Новости.

Соответствующие дебаты прошли на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге. «Принята резолюция, призывающая Еврокомиссию прекратить практику перевода часов на том основании, что многочисленные научные исследования не смогли доказать каких-либо положительных последствий этого, но указали на существование негативных последствий для здоровья человека, сельского хозяйства и безопасности дорожного движения», - заявили парламентарии.

Парламентарии предложили Еврокомиссии провести тщательную оценку мер летнего времени, отметив что в ЕС необходимо сохранить единый подход к этому вопросу. Отмечается, что за отмену перехода на «летнее» и «зимнее» время на данный момент высказалась лишь одна Финляндия. Ранее парламент этой страны отклонил гражданскую инициативу об отмене перевода стрелок часов из-за того, что этот вопрос требует решения на уровне ЕС.

В ЕС переход на «летнее» и «зимнее» время регламентирует соответствующая директива, определяющая начало и конец «летнего» времени во всех государствах ЕС и устанавливает, что «летнее» время вводится с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья октября.