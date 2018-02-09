Гражданин РФ арестован в Таиланде за руководство группировкой Infraud

В Таиланде по обвинению в руководстве криминальной кибергруппировкой задержан гражданин России Сергей Медведев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По данным следователей, Медведев проживал в Таиланде в течение 6 лет и фактически руководил кибергруппировкой под названием Infraud Organisation. Основателем данной группировки считается выходец с Украины Святослав Бондаренко.

В задержании Медведева принимали участие порядка 30 сотрудников полиции Бангкока, запрос на арест был направлен из ФБР США. При задержании были изъяты ноутбук, ряд документов, значительные суммы в криптовалютах.

Вместе с Медведевым по делу об организации Infraud задержаны также около 10 человек.

Группировка Infraud действовала в теневом интернете, занимаясь продажей оружия, наркотиков, банковских данных и вирусных программ.

Ранее Минюст США объявил о закрытии онлайн-магазина для киберпреступников Infraud, действовавший с 2010 года. Площадка служила для продажи украденных данных о банковских картах и счетах. Ущерб от деятельности сайта оценивается в 540 млн. долларов. Постоянными посетителями и активными участниками форума были около 11 тысяч человек, включая разработчиков и продавцов вредоносного программного обеспечения. Власти предъявили обвинения 36 членам группировки и произвели 13 арестов. Создатель группировки, Бондаренко, пока остается на свободе.