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Гражданин РФ арестован в Таиланде за руководство группировкой Infraud

11:37 9.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
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В Таиланде по обвинению в руководстве криминальной кибергруппировкой задержан гражданин России Сергей Медведев, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

По данным следователей, Медведев проживал в Таиланде в течение 6 лет и фактически руководил кибергруппировкой под названием Infraud Organisation. Основателем данной группировки считается выходец с Украины Святослав Бондаренко.

В задержании Медведева принимали участие порядка 30 сотрудников полиции Бангкока, запрос на арест был направлен из ФБР США. При задержании были изъяты ноутбук, ряд документов, значительные суммы в криптовалютах.

Вместе с Медведевым по делу об организации Infraud задержаны также около 10 человек.

Группировка Infraud действовала в теневом интернете, занимаясь продажей оружия, наркотиков, банковских данных и вирусных программ.

Ранее Минюст США объявил о закрытии онлайн-магазина для киберпреступников Infraud, действовавший с 2010 года. Площадка служила для продажи украденных данных о банковских картах и счетах. Ущерб от деятельности сайта оценивается в 540 млн. долларов. Постоянными посетителями и активными участниками форума были около 11 тысяч человек, включая разработчиков и продавцов вредоносного программного обеспечения. Власти предъявили обвинения 36 членам группировки и произвели 13 арестов. Создатель группировки, Бондаренко, пока остается на свободе. 

Темы: Интернет в мире, Интернет и сети, Компьютеры и Интернет, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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09.02.2018, 15:40
Гость: нв

Раз сами не можете посадить преступника в тюрьму вот и приходиться порядочным людям выполнять за вас грязную работу.
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Даже уже н смешно.США убрало конкурента.
09.02.2018, 12:57
Гость: Классика

Вор должен сидеть в тюрьме.
Раз сами не можете посадить преступника в тюрьму вот и приходиться порядочным людям выполнять за вас грязную работу.
09.02.2018, 12:17
Гость: Сидите

дома,граждане РФ.Сидите,пока не появится сильный президент у сильной России.При нашем гаранте США пачками садит русских в камеры 2х2 м без света и тепла и по всему миру им помагают с большим удовольствием.
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