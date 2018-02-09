]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Португалии сотрудника спецслужб осудили за шпионаж в пользу России

03:14 9.02.2018
© KM.RU, Михаил Попов
© KM.RU, Михаил Попов
Материалы по теме:

Лиссабонский суд приговорил сотрудника португальской службы внешней разведки Фредерику Карвалью Жиу к семи годам заключения за коррупцию и шпионаж в пользу России, сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство Португалии Lusa.

Суд над Карвалью Жиу прошел в закрытом режиме. Адвокат осужденного пообещал обжаловать приговор.

Фредерику Карвалью Жиу был задержан в 2016 году в Риме, где, по данным португальской контрразведки, за 10 тысяч евро наличными продал своему российскому связному секретные сведения, связанные с Евросоюзом и НАТО. Позже Карвалью Жиу был экстрадирован в Португалию.

Вместе с португальцем был задержан и россиянин. По данным итальянского агентства ANSA, его имя Сергей Поздняков; правоохранительные органы Португалии назвали его сотрудником Службы внешней разведки РФ. Итальянские власти отказалась выдать россиянина Португалии. Его отпустили из-под стражи, и он уехал в Россию, заявили Reuters португальские прокуроры.

Темы: Россия, Португалия, Разведка и шпионаж в мире
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.