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США и Британия отказались осудить обстрел торгпредства России в Дамаске

07:58 9.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

США и Великобритания заблокировали проект заявления Совета Безопасности ООН с осуждением обстрела российского торгового представительства в Дамаске, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензя.

"США и Великобритания вновь не захотели, чтобы СБ сделал заявление в связи с последним терактом в Дамаске. Было повреждено наше торговое представительство. Днем ранее под минометный огонь в Старом городе Дамаска попал пункт раздачи гуманитарной помощи, которую привезли из России религиозные деятели из христианской и мусульманской общин", — сказал Небензя.

"Мы предложили членам Совбеза текст заявления СБ для прессы, но американцы и англичане сказали, что не готовы его принять. Такое происходит постоянно. США и Великобритания неизменно отказываются рассматривать подобные деяния в качестве актов терроризма, ссылаясь на недостаточность сведений. Это вызывает сожаление", — заявил постпред.

Как сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, во вторник приблизительно в 16.00 по местному времени в здание торгового представительства России в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших не было, но зданию нанесен существенный материальный ущерб.

В понедельник минометному обстрелу террористов подверглись пункты выдачи российской гуманитарной помощи в старом центре Дамаска, где погибли два человека. Также несколько мин упали в квартале Баб-Тума в результате чего погибла женщина и три человека получили ранения.

Темы: Россия, Великобритания, США, Организация объединенных наций (ООН), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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09.02.2018, 13:32
Гость: мнение

интересно, кого то интересует вой шавки?))))))
09.02.2018, 12:49
Гость: ВСЁ ПРАВИЛЬНО

А ВЫ ПОСЫЛАЙТЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ ПО ПОВОДУ САМОПОДРЫВА БАШЕН БЛИЗНЕЦОВ, ВОЗЛОГАЙТЕ ЦВЕТ К ИХНИМ ПОСОЛЬСТВАМ. ЖУЙТЕ СОПЛИ ПО ПОВОДУ БЛОКАДЫ,ГОЛОСУЙТЕ ПРОТИВ КНДР. ПРОЛИВАЙТЕ СЛЁЗЫ ПО КАТЫНИ.
09.02.2018, 12:21
Гость: gvozd

как же они будут осуждать то, что сами организовали..
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