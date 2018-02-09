США и Британия отказались осудить обстрел торгпредства России в Дамаске

США и Великобритания заблокировали проект заявления Совета Безопасности ООН с осуждением обстрела российского торгового представительства в Дамаске, сообщает РИА Новости со ссылкой на постоянного представителя России при ООН Василия Небензя.

"США и Великобритания вновь не захотели, чтобы СБ сделал заявление в связи с последним терактом в Дамаске. Было повреждено наше торговое представительство. Днем ранее под минометный огонь в Старом городе Дамаска попал пункт раздачи гуманитарной помощи, которую привезли из России религиозные деятели из христианской и мусульманской общин", — сказал Небензя.

"Мы предложили членам Совбеза текст заявления СБ для прессы, но американцы и англичане сказали, что не готовы его принять. Такое происходит постоянно. США и Великобритания неизменно отказываются рассматривать подобные деяния в качестве актов терроризма, ссылаясь на недостаточность сведений. Это вызывает сожаление", — заявил постпред.

Как сообщили ранее в российском внешнеполитическом ведомстве, во вторник приблизительно в 16.00 по местному времени в здание торгового представительства России в Дамаске (в настоящее время законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом) в результате обстрела попала 120-миллиметровая мина. Жертв и пострадавших не было, но зданию нанесен существенный материальный ущерб.

В понедельник минометному обстрелу террористов подверглись пункты выдачи российской гуманитарной помощи в старом центре Дамаска, где погибли два человека. Также несколько мин упали в квартале Баб-Тума в результате чего погибла женщина и три человека получили ранения.