Минобороны РФ заподозрило США в уничтожении моста через Евфрат

Представители Минобороны РФ считают, что мост, возведенный российскими военными через Евфрат на востоке Сирии, был разрушен преднамеренно военными США.

Как пишет газета «Красная звезда», мост разрушился из-за резкого повышения уровня воды в реке и увеличения скорости течения. При этом в регионе не наблюдалось сильных дождей, которые могли бы способствовать этому.

«Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных «международной коалиции» во главе с США», - пишет издание.

При этом технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было. Военные предполагают, что шлюзы могли открыть, чтобы не допустить укрепления законной власти сирийского правительства на левом берегу Евфрата.

Российские специалисты возвели 210-метровый мост в сентябре 2017 года в нескольких километрах от Дейр-эз-Зора. Его предполагалось использовать для переброски военной техники и солдат на восточный берег реки. Пропускная способность моста составляла 8 тысяч машин в сутки, он выдерживал вес тяжелой бронетехники.