]]> ]]>
Главная В мире Новости

Минобороны РФ заподозрило США в уничтожении моста через Евфрат

10:38 9.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

Представители Минобороны РФ считают, что мост, возведенный российскими военными через Евфрат на востоке Сирии, был разрушен преднамеренно военными США.

Как пишет газета «Красная звезда», мост разрушился из-за резкого повышения уровня воды в реке и увеличения скорости течения. При этом в регионе не наблюдалось сильных дождей, которые могли бы способствовать этому.

«Расследование, проведенное сирийскими специалистами, показало, что резкое изменение водной обстановки произошло из-за преднамеренного открытия шлюзов на плотине ГЭС Эт-Табка, находящейся на территории оппозиционных формирований, подконтрольных «международной коалиции» во главе с США», - пишет издание.

При этом технической необходимости во внезапном сбросе воды на плотине не было. Военные предполагают, что шлюзы могли открыть, чтобы не допустить укрепления законной власти сирийского правительства на левом берегу Евфрата.

Российские специалисты возвели 210-метровый мост в сентябре 2017 года в нескольких километрах от Дейр-эз-Зора. Его предполагалось использовать для переброски военной техники и солдат на восточный берег реки. Пропускная способность моста составляла 8 тысяч машин в сутки, он выдерживал вес тяжелой бронетехники.

Темы: Сирия, Министерство обороны РФ, Сирийский кризис
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
09.02.2018, 16:23
Гость: антон

А Американцев там нет. Но никто не собирается отдавать заводик и источник.
09.02.2018, 16:19
Гость: фёдор

Вагнер если приедет то сыграет последний раз .
09.02.2018, 16:04
Гость: Шило

Нет блим, ирокезы, мост взорвали!!!
Все комментарии (14)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.