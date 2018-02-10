Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

Северокорейский лидер Ким Чен Ын передал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приглашение в Пхеньян, сообщает южнокорейское информагентство "Ренхап" со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи.

Приглашение было передано через сестру Ким Чен Ына, отправившуюся на Олимпиаду в Пхенчхан в составе северокорейской делегации, Ким Ё Чжон. Она находится в статусе специального посланника северокорейского лидера.

Ким Чен Ын предложил приурочить визита президента Южной Кореи в Пхеньян к проведению третьего межкорейского саммита. Приглашение президенту Южной Кореи было передано устно самой Ким Ё Чжон. Она отметила, что ее брат хотел бы, чтобы первый приезд Мун Чжэ Ина в КНДР состоялся в кратчайшие сроки.

Ким Ё Чжон стала первым членом семьи северокорейских лидеров, посетившим Сеул со времен корейской войны, пишет "Интерфакс". Последняя встреча лидеров двух государств проходила в 2007 году в Пхеньяне. Тогда же состоялся второй межкорейский саммит. В Северную Корею на встречу с Ким Чен Иром приезжал южнокорейский президент Но Му Хен.