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Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян

10:28 10.02.2018
Ким Чен Ын. Стоп-кадр с видео в YouTube
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Северокорейский лидер Ким Чен Ын передал президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину приглашение в Пхеньян, сообщает южнокорейское информагентство "Ренхап" со ссылкой на представителя администрации президента Южной Кореи.

Приглашение было передано через сестру Ким Чен Ына, отправившуюся на Олимпиаду в Пхенчхан в составе северокорейской делегации, Ким Ё Чжон. Она находится в статусе специального посланника северокорейского лидера.

Ким Чен Ын предложил приурочить визита президента Южной Кореи в Пхеньян к проведению третьего межкорейского саммита. Приглашение президенту Южной Кореи было передано устно самой Ким Ё Чжон. Она отметила, что ее брат хотел бы, чтобы первый приезд Мун Чжэ Ина в КНДР состоялся в кратчайшие сроки.

Ким Ё Чжон стала первым членом семьи северокорейских лидеров, посетившим Сеул со времен корейской войны, пишет "Интерфакс". Последняя встреча лидеров двух государств проходила в 2007 году в Пхеньяне. Тогда же состоялся второй межкорейский саммит. В Северную Корею на встречу с Ким Чен Иром приезжал южнокорейский президент Но Му Хен.

Темы: Северная Корея, Южная Корея, Международные отношения
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Комментарии читателей
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10.02.2018, 13:58
Гость: Кот Мурр

Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи в Пхеньян(С)
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Он бы лучше пригласил на Олимпиаду нашего Самовыдвиженца и показал ему ОТЛИЧИЕ его команды и его команды в лагерных робах под белым флагом капитуляции.
10.02.2018, 12:51
Гость: Пррацельс

Страшный сон Японии))
Промышленный гигант с ядерным оружием у неё под боком))
10.02.2018, 10:53
Гость: Народу война не нужна.

Здесь братские народы начали общаться и процесс может со временем завершиться объединением государства. Наши народы тихим сапом, (русских и украинцев) стаскивают нацики к братоубийственной войне.
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