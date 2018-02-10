Израиль нанес мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии

Израиль нанес в субботу мощный удар по системам ПВО и иранским целям в Сирии.

"Крупномасштабная атака против сирийской системы воздушной обороны и иранских целей в Сирии: несколько минут назад самолеты ВВС Израиля нанесли удары по сирийской системе воздушной обороны и иранским целям в Сирии, были атакованы 12 целей, в том числе - три баталии воздушной обороны и четыре военные иранские цели в Сирии", - говорится в поступившем в представительство ТАСС коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля..

Военные добавили, что "во время атаки были запущены зенитные ракеты в направлении Израиля, что вызвало срабатывание сирен воздушной тревоги на севере" еврейского государства.

Позднее в ведомстве пояснили, что это была вторая атака за субботу - в ответ на огонь сирийских ПВО по израильским самолетам.

По словам официального представителя Армии обороны Израиля Джонатана Конрикуса, после проникновения иранского беспилотника в израильское воздушное пространство в субботу сначала ВВС Израиля поразили пункт управления БПЛА. "В ответ на нарушение израильского суверенитета мы атаковали пункт управления непосредственно этого БПЛА - иранскую структуру в Сирии, - сказал Конрикус. - В операции участвовали восемь истребителей, которые были встречены массированным огнем ПВО, что означает, что сирийцы решили вступить в действия, несмотря на то, что атакованы были иранские объекты на их земле".

"Во время этих действий пилоты одного F-16 решили катапультироваться, и мы до сих пор исследуем причины этого решения, - продолжил он. - Вероятно, но это не подтверждено, это [решение] было связано с огнем ПВО". По словам военного, "оба пилота катапультировались на израильской территории, один ранен тяжело, второй получил легкие ранения". "Самолет упал в Северной Галилее", - добавил Конрикус.

"Истребители были обстреляны сирийскими системами ПВО в тот момент, когда они уже были на израильской территории, - продолжил представитель ведомства. - В ответ на это мы нанесли удары по 12 целям - четырем иранским и восьми сирийским - на территории Сирии". По словам армейского представителя, "израильские самолеты после осуществления второй миссии безопасно вернулись на базы, во время миссии от 15 до 20 зенитных ракет были выпущены по ним, но ни по одному самолету не было зафиксировано попаданий".

Представитель Армии обороны Израиля указал, что со стороны еврейского государства "это были действия оборонительного характера, спровоцированные актом агрессии со стороны Ирана". "Мы будем защищать суверенитет, воздушное пространство и гражданское население Израиля, - сказал он. - Мы [Израиль] в состоянии и намерены давать жесткий ответ всем, кто атакует нас, тем не менее мы не заинтересованы в эскалации ситуации".

Ранее в субботу израильский вертолет сбил над Голанскими высотами иранский беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии. В ответ самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля БПЛА, после чего по израильскому истребителю F-16 сирийскими ПВО были запущены несколько зенитных ракет. Один из пилотов получил тяжелые ранения.