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Активисты продемонстрировали Порошенко «столб позора»

20:56 11.02.2018
Фото с сайта президента Украины
Фото с сайта президента Украины
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Украинские активисты, недовольные правлением президента Петра Порошенко, устроили акцию у его дома под Киевом.

«Выразить недоверие и сказать, что Петр Порошенко - это не наш президент. Каждый день президент делает что-то, что раздражает народ...», - заявила телеканалу NewsOne общественный деятель Елизавета Богуцкая, отвечая на вопрос о цели акции.

По ее словам участники акции привезли с собой «столб позора», чтобы установить его у дома главы государства. Однако, протестующие не заметили, как этот столб кто-то украл.

Богуцкая добавила, что активистов данный инцидент не остановит. Они продолжат свой протест. Причем, не только у дома Порошенко, но и других высокопоставленных чиновников.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-губернатора Одесской  области Михаила Саакашвили намерены провести в следующие выходные очередное «вече». Они призвали Порошенко выйти в этот день на майдан, чтобы публично объявить ему отставку.
 

Темы: Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация на Украине, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
12.02.2018, 03:01
Гость: из киева

Не имею претензий к Кличко по управлению городским хозяйством Киева. Если выставится на следующих выборах, проголосую за него. Полагаю, что и Порошенко в целом справляется, но к нему,конечно, много вопросов. Не проблема, до выборов - менее полутора лет. Постоянная сменяемость персоналий во власти - один из главнейших признаков демократии.
12.02.2018, 00:50
Гость: Леха

Кружевных трусиков не дал...)))
11.02.2018, 22:16
Гость: 2018

Какие все-таки хохлы не благодарные! Петя для них поди 4 года уже старается, и безвиз и прощай Россия, а они ему позорный столб!
Сами же выбирали Вальцмана большинством голосов, верили в него, ан нет, опять все плохо!
Так надо было Кличко Виталика тогда выбрать, вот кто бы угодил хохлам, и вода горячая была бы, потому что Виталик знает, как из холодной воды сделать горячую - её треба пидигрыты.
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