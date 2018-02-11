Активисты продемонстрировали Порошенко «столб позора»

Украинские активисты, недовольные правлением президента Петра Порошенко, устроили акцию у его дома под Киевом.

«Выразить недоверие и сказать, что Петр Порошенко - это не наш президент. Каждый день президент делает что-то, что раздражает народ...», - заявила телеканалу NewsOne общественный деятель Елизавета Богуцкая, отвечая на вопрос о цели акции.

По ее словам участники акции привезли с собой «столб позора», чтобы установить его у дома главы государства. Однако, протестующие не заметили, как этот столб кто-то украл.

Богуцкая добавила, что активистов данный инцидент не остановит. Они продолжат свой протест. Причем, не только у дома Порошенко, но и других высокопоставленных чиновников.

Ранее сообщалось, что сторонники экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили намерены провести в следующие выходные очередное «вече». Они призвали Порошенко выйти в этот день на майдан, чтобы публично объявить ему отставку.

