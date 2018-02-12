Михаила Саакашвили выдворили из Украины в Польшу

Бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили выдворен за пределы Украины. В настоящее время он находится на территории Польши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польскую погранслужбу.

«Саакашвили принят на территорию Польши… Основанием для принятия было заявление украинской стороны», - цитирует агентство заявление ведомства. В нем отмечено, что принятию Варшавой положительного решения способствовал факт состояния Саакашвили в браке с гражданкой ЕС.

Замглавы госпогранслужбы Украины Олег Слободян отметил, что выдворение Саакашвили сопровождалось конфликтом с его соратниками.

«Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили», - написал он на своей странице в Facebook. По словам Слободяна, пограничникам пришлось прибегнуть к силовой поддержке.

Саакашвили задержали в понедельник днем в одном из киевских ресторанов. Силовики вывели политика из заведения, доставили в аэропорт Борисполь и отправили в Польшу. Именно оттуда он вернулся на Украину после того как был лишен гражданства. При этом его сторонникам пришлось прорывать оцепление силовиков.

