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Михаила Саакашвили выдворили из Украины в Польшу

19:47 12.02.2018
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr Chatham House
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr Chatham House
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Бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили выдворен за пределы Украины. В настоящее время он находится на территории Польши. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польскую погранслужбу.

«Саакашвили принят на территорию Польши… Основанием для принятия было заявление украинской стороны», - цитирует агентство заявление ведомства. В нем отмечено, что принятию Варшавой положительного решения способствовал факт состояния Саакашвили в браке с гражданкой ЕС.

Замглавы госпогранслужбы Украины Олег Слободян отметил, что выдворение Саакашвили сопровождалось конфликтом с его соратниками.

«Военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания. Однако во время выполнения процедуры на представителей правоохранительных органов набросились неизвестные из окружения Михаила Саакашвили», - написал он на своей странице в Facebook. По словам Слободяна, пограничникам пришлось прибегнуть к силовой поддержке.

Саакашвили задержали в понедельник днем в одном из киевских ресторанов. Силовики вывели политика из заведения, доставили в аэропорт Борисполь и отправили в Польшу. Именно оттуда он вернулся на Украину после того как был лишен гражданства. При этом его сторонникам пришлось прорывать оцепление силовиков.
 

Темы: Польша, Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
13.02.2018, 06:11
Гость: Skeptik

Понятно, Миха - сотрудник правительства Евро олигархи
Простого оппозиционера бы просто пристрелили в сортире
13.02.2018, 02:21
Гость: Как трудно жЫть без Бзнтли

Таки всё! Теперь Михо поляк.
12.02.2018, 22:24
Гость: Ех-у

Я не Ванга, но предчувствую другой конец для этого клоуна. он много знает и много болтает, как и Немцов. выведут из игры и свернут , как обычно , обвинив "руку Кремля"
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