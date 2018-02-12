Всемирно агрессивная трусость США имени Ку-Клукс-Клана и перевод стрелок на Россию

Верхушка США трепетно блюдет свои гешефты в деле мирового доминирования

Она считает планету своей песочницей, в которой только они могут возводить и разрушать режимы, миловать и наказывать государства, распоряжаться и владеть жизнями миллионов людей. Поэтому никому не позволено создавать конкуренцию Штатам по тем направлениям, которые Вашингтон окучивает не первый десяток лет.

Февраль 2014 года, тренировка сил Самообороны Майдана. Фото с сайта spb.kp.ru

«Вашингтон пост» («ВП»), оставив в покое «российских хакеров» и «русскую мафию», решило провести корректировку восприятия «империи зла» (то есть России) на Западе. 18 января издание опубликовало статью Энн Эплбаум «Россия ищет молодежь, которая любит оружие — и пестует ее». (Перевод статьи был опубликован на «ИноСМИ»)

По мнению Э. Эплбаум, Российская Федерация, «сеющая дезинформацию», «подрывающая демократию», «погрязшая в многоликой коррупции» и «испытывающая недостаток финансирования бывшая сверхдержава», решила поправить свое положение на международной арене, начав охмурять молодых людей, занимающихся спортом и увлекающихся оружием.

Рассказывая о том, насколько в Британии и США популярен страйкбол, Эплбаум сообщает, что он также популярен в республиках Прибалтики. А там уже вовсю хозяйничает Россия!

В частности, в Латвии и Эстонии ситуация усугубляется тем, что такие клубы привлекают русскоязычную молодежь:

«Русские специалисты, поддерживающие связи с военными и даже со спецназом, вступают в некоторые клубы этих стран в качестве тренеров, обучая их членов, как сказал один обозреватель, «тактике действий в составе подразделения». Бойцовские клубы, где ведется обучение «Системе», как называют практическое русское искусство самообороны и рукопашного боя, открыто рекламируют свою деятельность в столице Эстонии Таллине. Латвийские власти были страшно напуганы возможными связями с разведкой тех русских, которые прибыли в декабре в их страну, чтобы судить на соревнованиях по страйкболу, и депортировали их, назвав запланированное мероприятие «военным тактическим учением».

Следуя логике американской журналистки, можно ли сделать вывод, что если была «страшно напуган» Таллин, то и США с Великобританией, где популярен страйкбол, тоже впору падать в обморок от страха перед Россией?!

В общем, «ВП» уверенно разжигает, подливая масла в огонь и набрасывая непотребства на вентилятор: «Россия уже давно использует военизированные группировки, а также дезинформацию, коррупцию и прочие тактические приемы для дестабилизации соседних стран. Оккупацию Крыма осуществили «маленькие зеленые человечки» — российские солдаты в форме без опознавательных знаков. Но жители восточной Украины, внезапно ставшие «сепаратистами», появились из другой, более таинственной полувоенной среды. Внезапное возникновение местных группировок вооруженных громил, ранее прошедших подготовку в СССР, в 1945 году сыграло немалую роль в советизации Центральной Европы».

Как показывает практика, американская пропаганда очень часто обвиняет своих конкурентов и противников в тех прегрешениях, в которых сами США очень даже преуспели.

«Местные группировки вооруженных громил», противостоящие врагам или конкурентам США, о которых заикнулась Эплбаум, всегда использовались Вашингтоном и нередко натравливались на социалистические, коммунистические, просоветские или пророссийские режимы.

Что касается «опасности», коренящейся в прибалтийских государствах, то еще в 2014 году СМИ сообщали о том, что начиная с 2006 года в тренировочных лагерях Эстонии под руководством инструкторов НАТО готовились боевики для украинского майдана.

Задолго до переворота на Украине свои, эстонские экстремисты пригодились в Таллине в апреле 2007 года, во время беспорядков, связанных с переносом памятника Воину-освободителю. А помогали «горячим эстонским парням» антиглобалисты из Латвии и молодчики из Литвы, также прошедшие подготовку в аналогичных лагерях и участвовавшие в военных играх!

Летом 2013 года украинские националистические и антироссийски настроенные элементы – будущие сторонники майдана и бойцы «добровольческих» батальонов – участвовали в многодневной страйкбольной «войнушке» в Крымских горах, где вовсю имитировали свое участие в боевых действиях.

Не за свои же деньги здоровые лбы, оставив семьи и работу, решили устроить для себя такой сверхактивный отдых? И кто оплачивал им этот банкет? Не американцы ли из тех самых 5 миллиардов «вечнозеленых», направленных Вашингтоном на развитие демократии на Украине, о которых упоминала Виктория Нуланд?

Так что резонно задать встречный вопрос: а Россия до этого часто устраивала такую подготовку для антиамериканских сил недалеко у границ США или штатовских военно-морских баз?

Кстати, по мнению представителей Общественной комиссии по фиксации военных преступлений (г. Донецк), самыми главными «военно-патриотическими» играми, которые организовывались и спонсировались американцами на территории бывших республик СССР можно назвать украинский майдан 2014 года с последующей «антитеррористической операцией» в Донбассе. Именно благодаря госперевороту в феврале 2014 года и воцарившемуся затем правовому беспределу, на руках у населения Украины оказалось около 5 миллионов «стволов».

При том что режим Порошенко заявляет об официальной регистрации всего лишь 900 тысяч «стволов».

Но вернемся к «Вашингтон Пост». Предположим, что статьями, подобными материалу Эплбаум, издание, которое в ходе последних выборов президента Штатов нередко называли рупором штаба Хиллари Клинтон и Демократической партии США, может привлекать внимание американского ВПК, публикуя точки зрения, направленные против России как производителя оружия и нежелательного конкурента на американском оружейном рынке.

Ведь к 2012 году на американском рынке стрелкового оружия, оборот которого оценивался в то время в 4,3 миллиарда долларов, стали закрепляться российские компании. Полуавтоматический карабин «Сайга», сделанный на основе автомата Калашникова, до сих пор пользуется спросом и популярностью в США.

Для справки следует добавить, что среднестатистическая штатовская семья в среднем владеет 5-6 видами стрелкового оружия, а всего на руках у населения находится более четверти миллиарда «стволов».

Однако лучше всего страхи Э. Эплбаум, газеты «Вашингтон пост» и американского политикума перед Россией объясняет мультфильм «Краткая история США», который является фрагментом из документального фильма Майкла Мура «Боулинг для Колумбины» (США, 2002), посвященного проблеме вооруженного насилия в США.

В мультфильме объясняется, что тяга американцев к оружию продиктована «старой, доброй» банальной трусостью, передавшейся от отцов-основателей к современным жителям Соединенных Штатов! И только лишь прикрывая «стволами» свою трусость, жители США могут чувствовать себя уверенно и грозно по отношению к окружающему миру:

«Вскоре Север победил в гражданской войне и рабы получили независимость. Теперь они могли свободно сносить головы своим хозяевам. Но освобожденные рабы не стремились мстить, они просто хотели жить в мире. Однако белых людей невозможно было в этом убедить, и они основали «Ku Klux Klan» (ККК). И в 1871 году, как клан признали незаконной террористической организацией, была создана другая организация - Национальная Стрелковая Ассоциация (НСА). Вскоре политики приняли первый закон об оружии, который запрещал любому чернокожему владеть оружием. Это был великий год для Америки, ККК и НСА. Естественно эти организации никак не были связаны, это было полное совпадение. Одна совершенно легально рекламировала пользу от использования оружия, другая стреляла и линчевала чернокожих».

Кстати, существует мнение, что в названии «Ку-Клукс-Клан» использовано подражание звуку перезаряжаемой винтовке. Поэтому Америка «стреляет и линчует» сегодня всех неугодных и почти везде, где это требуется Штатам.

Как с помощью своих собственных солдат, так и очарованных «американской мечтой» юнцов, прошедших через военные «зарницы» и тренировочные лагеря. Юнцов, которые не понимают, что их государствам Вашингтоном уже давно приготовлена роль вассалов или колоний США.