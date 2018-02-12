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Пентагон считает, что Россия мешает США победить ИГ

09:30 12.02.2018
Пентагон. Фото с сайта Pixabay.com
Пентагон. Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Сирийский кризис

В Министерстве обороны США считают, что присутствие российских военных в Сирии мешает борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, организация, запрещена в России), пишет RT со ссылкой на отчет генерального инспектора Пентагона.

Американские военные заявляют, что российские самолеты неоднократно совершали «опасные маневры» вблизи американских, что провоцировало вероятность непреднамеренного перестрелок. Кроме того, Пентагон обеспокоен тем, что Россия и Сирия настаивают на выводе американских войск и их союзников с территории САР.

«Российское руководство не раз с убеждённостью заявляло о том, что война против ИГ по сути завершена, а потому Соединенным Штаты и их союзники должны покинуть территорию Сирии. В этой связи не исключено, что в 2018 году на силы коалиции будет оказываться повышенное давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться их ухода из Сирии», - говорится в документе.

При этом военные утверждают, что в последнем квартале 2017 года Россия, призвав США вывести свои войска, увеличили собственное военное присутствие. «По оценкам Министерства обороны США, вместе с силами сирийского режима воевали примерно 3000-5000 российских военнослужащих и неустановленное число российских частных подрядчиков», - заявляет Пентагон.

Западная коалиция во главе с США начала военную операцию на территории Сирии в 2014 году без разрешение официального Дамаска. Совет Безопасности ООН также не давал США разрешение на проведение военных действий в Сирии. Однако глава Пентагона Джеймс Мэттис утверждает, что американское военное присутствие в Сирии законно, так как ООН принимала резолюции, направленные против ИГ.

Ранее представители Минобороны России заявляло, что большинство сближений российских и американских самолетов в Сирии связаны с попытками американской авиации помешать уничтожению боевиков ИГ.

Темы: Сирия, США, Отношения России и США, Министерство обороны РФ, Министерство обороны США (Пентагон), Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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12.02.2018, 16:11
Гость: 11.09.2001

..Пентагон считает, что Россия мешает США победить ИГ..
* Х.. танцору всегда что-то да мешает..
И вообще, взрыв 3-х башен-близнецов в Нью-Йорке спонсировали засланцы.. из СССР, что вольготно обустроились на Брайтон-Бич, в сопредельной Канаде и растворились средь англичан-французов-немцев и пр. "арабов".
Пора нанести по ним упреждающий удар хим.био.продукцией, а выживших депортировать-выдворить на землю обетованную: Израиль-Польшу-Прибалтику и зап.Украину.
12.02.2018, 15:51
Гость: США считают

Страна агрессор америка совсем потеряла совесть... От нее можно ждать всяких неожиданных пакостей!Надо срочно очищать страну от либерастов-пособников амеров!
12.02.2018, 15:24
Гость: Бывший

Это ХУЦПА!
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