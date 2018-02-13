Для чего Александру Лукашенко информационная революция?

Смена руководства государственных медиа в Белоруссии – прежде всего, ответ на вызовы, которые в 2017 году встали перед президентом

Первый вызов состоял в том, что несколько российских СМИ достаточно резко раскритиковали установку на «многовекторность» белорусского руководства, усмотрев в этом испытание прочности отношений с Россией.



Фото Okras с сайта wikimedia.org

Телеканал НТВ продвинулся в этом направлении наиболее далеко – здесь стало традицией высмеивать Лукашенко, а точкой кипения страстей явилось ток-шоу «Место встречи», посвящённое отношениям России с Молдовой, Украиной, Арменией и Беларусью.

Президента РБ и ведущие, и гости обозвали, что называется, последними словами, обвинили в двурушничестве и «флирте» с Европой. Основывалось всё это на заявлении министра иностранных дел РБ Владимира Макея после саммита проекта «Восточное партнёрство» в 2017 году: «Мы заинтересованы в тесных отношениях с Европейским союзом…»

Один из гостей студии заметил, что модель поведения Беларуси «вызывает нарастающее раздражение нашего общества», а ведущие НТВ приклеили стране ярлык «гулящей жены».

В общем, знатно перегнули палку. Причём белорусского эксперта, который явно выглядел оскорблённым и заметил, что сравнение Беларуси с «женой» или «любовницей» России опошляет отношения между государствами, едва не освистали.

«На сегодняшний день нет никаких оснований сомневаться в том, что в целом белорусы очень хорошо относятся к России… Вы поймите, на территории Беларуси на протяжении последнего столетия постоянно шли войны, мы потеряли огромное количество людей. Белорусы панически боятся любого конфликта рядом с собой, и делают всё, чтобы этого конфликта не было. Мы видим угрозу от общей эскалации, которая есть в регионе. Мы хотим, чтобы и НАТО не ставило к нашим границам свои войска, это не в наших интересах. Мы хотим, чтобы все успокоились, сели за стол переговоров и договаривались, а мы могли нормально торговать», – обозначил позицию белорусский оппозиционер Андрей Дмитриев.

Разумеется, его не услышали и заявили, что речь вообще не о белорусах, а о Лукашенко лично. Впрочем, таков формат политических телевизионных посиделок: чем круче скандал, тем больше рейтинги у передачи. Всё остальное, в том числе международные отношения, оказывается позади.

В ответ государственное издание «Советская Беларусь» опубликовало карикатуру на телеканал НТВ, от которого «одна грязь в доме».

«Беларусь никому не жена, вам тем более. Белорусы живут своим умом, своими руками и дорожат дружбой с россиянами», – написал художник Олег Карпович. А белорусские эксперты и политики сошлись во мнении на телеканале ОНТ, что ни перед кем – ни перед Востоком, ни перед Западом – Беларусь «каблуками щёлкать» не будет.

Председатель комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк даже предложил объявить ведущих программы НТВ «Место встречи» persona non grata и не впускать в Беларусь.

Лидер же белорусских националистов Григорий Костусев, также приглашённый к дискуссии на ОНТ, назвал политику НТВ «информационным нападением со стороны России».

Собственно, телеканал НТВ и стал одним из катализаторов информационной революции в Беларуси. Программа «Место встречи» исчезла из белорусского эфира, другое политическое ток-шоу («Время покажет») было перенесено на ночное время.

Интересно, что за неделю до скандала Александр Лукашенко подписал указ о создании межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере, в её состав вошли руководители белорусского Совбеза и силовых структур (КГБ, МО, МВД), администрации Лукашенко, ряда государственных СМИ, министерства информации.

Другой вызов – белорусские государственные медиа не могут конкурировать не только с российским телевидением (как по качеству картинки, так и по содержанию), но и с оппозицией, которую западные «друзья Беларуси» хорошо научили продуктивной работе в интернет-форматах и социальных сетях. Здесь у СМИ, журналистов и блогеров, работающих на власть, позиции крайне слабые.

Можно даже говорить, что их вообще практически нет: белорусским интернет-пространством владеет монстр «Радыё Свабода». Этот новостной ресурс имеет более 120 тысяч подписчиков в Facebook, более 100 тысяч – «ВКонтакте», примерно 90 тысяч – в Twitter и столько же в «Одноклассниках», более 60 тысяч – в Instagram.

Для сравнения: газета, называющая себя «самой массовой» – «Беларусь сегодня» (или «Советская Беларусь»), – не дотягивает в Facebook и до 4 тысяч подписчиков, в Twitter – до 5 тысяч, «ВКонтакте» у издания почти 20 тысяч читателей, в «Одноклассниках» – чуть более 7 тысяч (но при этом лента, скорее, мертва, чем жива), в Instagram – менее 500 подписчиков.

При этом заявленный тираж печатной версии газеты – более 400 тысяч экземпляров! Однако в социальных сетях «ВКонтакте» и Twitter государственная «СБ» может конкурировать разве что с оппозиционной газетой «Наша Ніва» (16,7 и 7,1 тысячи читателей соответственно), которая в том же Facebook имеет в 4 раза больше подписчиков в белорусском сегменте, а в Instagram – в 5 раз.

Телеканал ОНТ (наиболее популярный в Беларуси) имеет лучшие позиции – более 46 тысяч подписчиков «ВКонтакте», в Facebook, Twitter и Instagram результаты выглядят скромно – 8,5 и 6,6 и 6,9 тысячи зрителей соответственно.

В YouTube у ОНТ около 93 тысяч зрителей, что для телеканала – мизер. А сами сюжеты за редким исключением набирают от нескольких десятков до нескольких сотен просмотров, что для канала – приговор: ОНТ в Интернете не смотрят.

Польский крайне оппозиционный президенту Лукашенко Belsat имеет в YouTube подписчиков меньше – 51 тысячу, но вот реально смотрят передачи на порядок больше зрителей, чем у ОНТ! И в Facebook у оппозиционеров в 5 раз больше читателей, и в Twitter – в 2,5 раза…

Ну а с приходом на польский телеканал Евгения Киселёва (после того, как он отработал своё на Украине) следует ожидать дальнейшего роста рейтингов Belsat.

Если же копнуть глубже, то быстро выясняется, что к ресурсам «Радыё Свабода», которые и без того на десять голов выше государственных СМИ, в социальных сетях привязаны порой ещё более мощные сообщества, например «Беларусь сейчас», которое «ВКонтакте» насчитывает более 205 тысяч подписчиков!

Есть и с виду независимые группы вроде «Чай з малинавым варэннем» (около 136 тысяч подписчиков, очень активное комментирование), где соседствуют новости, котики и незлое, но внимательное обсуждение политики Лукашенко и белорусских проблем, щедро сдобренное юморком.

За цифрами кроется главное – оппозиционные СМИ Беларуси умеют быстро, чётко и слаженно реагировать на события, накручивая аудиторию в нужном ключе. И неважно, идёт ли речь о протестах против декрета Лукашенко о «дармоедах», о гибели военнослужащего в Печах или совместных российско-белорусских учениях «Запад-2017».

Белорусская оппозиция в 2017 году во всём была активнее, мобильнее, оперативнее, злее и в итоге эффективнее государственных медиа, особенно для молодой аудитории, для которой телевизор – день вчерашний, не говоря уже о бумажной газете.

Блокирование сайтов оппозиционных СМИ – мера, к которой в Беларуси в последнее время стали активно прибегать власти, мало что решает, это всё равно что бороться с драконом, выдёргивая чешуйки из его хвоста.

В начале 2018 года в Беларуси произошло ещё одно событие, напрямую связанное с государственной информационной политикой – на пять лет с отсрочкой приговора на три года были осуждены трое публицистов, до суда просидевшие в СИЗО 14 месяцев. Причём двое из троих – учёные, вся вина которых единственно в том, что они желали упрочения белорусско-российских отношений в большей степени, чем это предполагает политика многовекторности.

В суде дело практически развалилось, но ошибка так и не была признана до конца – ни на уровне обвинения, ни на уровне министерства информации, бывшее руководство которого инициировало арест публицистов в декабре 2016 года.

И, несмотря на то, что почти все причастные к этому грязному делу чиновники и эксперты лишились по странной случайности должностей, обвинительный приговор был вынесен.

Как итог – власть ясно показала всем белорусским журналистам и блогерам, что ратовать за союзнические отношения с Россией дозволено только в том объёме, который определён руководством – и никак не более. От сих до сих.

Цели белорусской информационной революции ясны: создание противовесов российскому телевидению и оппозиционным интернетмедиа.

«Каждый ресурс должен представлять что-то особенное, ориентированное на определенный сегмент общества. Кроме того, нужно наращивать объем контента собственного производства, это касается в первую очередь белорусских телеканалов. Это важно для укрепления суверенитета страны, для популяризации национальных ценностей», – пояснил первый заместитель главы администрации Максим Рыженков. Как будут решаться эти задачи, покажет время.

В 2020 году, через два с небольшим года в Беларуси состоятся выборы президента и парламента. У Лукашенко хотят подойти к этому периоду во всеоружии под лозунгом укрепления суверенитета. Непросто будет реализовать его на практике.

И если белорусская оппозиция прогнозирует прорыв в телевизионном сегменте информационного пространства (вытеснение «российской пропаганды» оппозиционеры будут всячески приветствовать и содействовать этому всеми силами), то Интернет она не уступит.

Как бы не вышло в итоге игры в одни ворота: приглашённые иностранные специалисты с удовольствием помогут белорусскому руководству и с качеством телевизионной картинки, и с контентом, дабы «уменьшить российское влияние». И – всё.

Вот и «Белорусский партизан» сообщил читателям, что «в новой медийной вертикали Беларусь морально готова к экспериментам»: главный видеопродюсер «Радио "Свобода"» Кирилл Сухоцкий, главред информационных программ круглосуточного телеканала «Настоящее время» (совместный проект «Радио "Свобода"» и «Голоса Америки»), во время визита в Минск 31 января был принят в Министерстве иностранных дел РБ, где обсуждал в том числе идею вещания «Настоящего времени» в республике.

В 2014 году телевизионная команда Сухоцкого получила премию за освещение «кризиса на Украине».