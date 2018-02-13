Михаил Саакашвили попросил Ангелу Меркель о помощи

Экс-губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили попросил о поддержке Евросоюз и канцлера Германии Ангелу Меркель.

По его словам, в противном случае Украина будет «разрушена» ее нынешним президентом. «Порошенко уничтожает эту страну, и он хочет убрать меня, потому что я осуждаю коррупцию», цитирует Саакашвили немецкой издание Bild.

Накануне Саакашвили был выдворен из Украины и в настоящее время находится в Польше. Он считает, что выслан из страны поличному распоряжению Порошенко.

Политик заявил, что не собирается просить политического убежища в Польше и надолго оставаться в этой стране. Он намерен вернуться на Украину законным путем и продолжать свою деятельность.

Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили планирует провести в ближайшие выходные очередное «вече» в Киеве. В ходе акции они хотят публично объявить об отставке Порошенко.

