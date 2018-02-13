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Михаил Саакашвили попросил Ангелу Меркель о помощи

18:00 13.02.2018
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
Михаил Саакашвили. Фото с сайта flickr.com
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Экс-губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили попросил о поддержке Евросоюз и канцлера Германии Ангелу Меркель.

По его словам, в противном случае Украина будет «разрушена» ее нынешним президентом. «Порошенко уничтожает эту страну, и он хочет убрать меня, потому что я осуждаю коррупцию», цитирует Саакашвили немецкой издание Bild.

Накануне Саакашвили был выдворен из Украины и в настоящее время находится в Польше. Он считает, что выслан из страны поличному распоряжению Порошенко.

Политик заявил, что не собирается просить политического убежища в Польше и надолго оставаться в этой стране. Он намерен вернуться на Украину законным путем и продолжать свою деятельность.

Ранее сообщалось, что сторонники Саакашвили планирует провести в ближайшие выходные очередное «вече» в Киеве. В ходе акции они хотят публично объявить об отставке Порошенко.
 

Темы: Ангела Меркель, Германия, Украина, Европейский союз (ЕС), Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 00:30
Гость: Skeptik

Лидеры все в Европе и России нынче - Гомосеки и клоуны
Оппозиция - наркоманы. Заправляют ими сатанисты
Скотская жизнь настала
Только Трамп один остался, да и тот скурвился
13.02.2018, 20:28
Гость: иван з.

Вот Вы меня озадачили! Это чё за матюг на букву "к"? Всегда считал себя специалистом в этой области, а тут сплоховал, не могу сообразить. Теперь спать не буду, пока не узнаю.
13.02.2018, 19:48
Гость: Гость

«Порошенко уничтожает эту страну, и он хочет убрать меня, потому что я осуждаю коррупцию» - молодец Миша. Ты ей еще скажи, что Петя говорил, что Меркель - старая корова, и что у нее детей нет, потому что она на самом деле лесбиянка. И вообще его уже достала эта тупая курица с ее постоянными нравоучениями. Ну соответственно пару матов для большей пикантности ситуации тоже не помешают, типа к.., б... и т.д. Вообщем, нужно довести ее до такой кондиции, чтобы при одном упоминании о Пете, у нее начиналась истерика. Тогда его точно больше президентом не выберут, и главное денег не дадут. А так ничего, Миша, молодец, тебе бы еще до Трампа как-нибудь добраться, ну там вообще можешь не скупиться на эпитеты. Трамп поверит, поскольку он на самом деле с приветом. Вообщем, Петя, ну ты и лох - нашел с кем связываться. Некоторых людей вообще нельзя трогать - себе дороже будет. Я знаю по себе - я ведь не просто буду жаловаться, я саму ситуацию подам под таким углом, что сразу "вышка" - не меньше. Это же талант - уметь смешать человека с грязью так, чтобы он до самой смерти не смог отмыться от этого позора...
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