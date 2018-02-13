США, Израиль, Сирия и крах системы международного права

Масштабные удары, нанесенные на днях войсками США и Израиля по территории Сирии, стали предвестником возникновения смертельной угрозы для всего человечества

Фемида © KM.RU, Вадим Черноусов

Израиль на днях потерял в бою первый самолет с 1982 года. Израильские ВВС наносили удары по сирийской территории и были атакованы в ответ силами противовоздушной обороны САР. Несмотря на потери, авиация Израиля успела нанести серьезный ущерб сирийцам – в частности, уничтожив склад с беспилотниками, используемыми в борьбе с Исламским государством*.

Также массированный удар по сирийским правительственным войскам нанесла подконтрольная Соединенным Штатам Америки «коалиция». Американцы обвинили официальный Дамаск в том, что его силовики якобы совершили «неспровоцированное нападение» на штаб так называемых «Сил демократической Сирии», являющихся «союзником» США. Реальные масштабы данного инцидента до конца не понятны, но, судя по сообщениям в СМИ, речь может идти о примерно ста жертвах американского удара.

Что примечательно, американцы уже даже не собираются больше прятаться и рассказывать миру сказки о «непреднамеренных» ударах. Вашингтон считает, что он имеет полное право размещать в Сирии свои войска и бомбить правительственные силы САР, оказывая поддержку неким незаконным вооруженным формированиям. Это при том, что в Сирии существуют официальные органы власти, сформированные легитимным путем и признанные (хоть, порою, и «без аппетита») всем мировым сообществом.

И эти официальные органы власти американских военных к себе «в гости» не звали. Внятного ответа на вопрос, а что же собственно делают американцы в Сирии, нет. Согласно нормам международного права, границы суверенных государств неприкосновенны. Заброска на их территорию не предусмотренных международными договорами воинских контингентов, равно как и бомбардировки, однозначно трактуется резолюцией Генеральной ассамблеи ООН № 3314 от 14 декабря 1974 года как акт агрессии...

Когда-то давно, на заре зарождения государственности, обычаи родоплеменного общества оказались не способны ответить на все вызовы эпохи, связанные с отношениями между различными сообществами. И чтобы мир не погряз в кровавую бойню всех против всех, первым же государствам пришлось вырабатывать определенные простые правила, обязательные для тех, кто не желал стать международным изгоем – например, правила о неприкосновенности послов и о праве государства на самооборону в случае нарушения его территориальной целостности. Вторгся на чужую территорию – не жалуйся, когда тебя начнут рубить, колоть и резать.

Время шло, люди совершенствовали средства уничтожения себе подобных и параллельно разрабатывали все более и более сложные правила организации международного сотрудничества, стабилизирующие мировое сообщество. Кровавым уроком для всего человечества стала Вторая мировая война, по итогам которой на планете была разработана сложная система противовесов, позволяющая эффективно удерживать человечество от глобальных конфликтов и с определенными оговорками защищать «слабые» страны от «сильных».

Однако быстро стало ясно, что Соединенные Штаты играть по этим правилам не желают. В отличие от Советского Союза, который перебрасывая куда-то войска, старался практически всегда прикрыться приглашением официального правительства либо исполнением международных договорных обязательств, США применяли армию и спецслужбы, пользуясь совершенно эфемерными предлогами. Но все же Холодная война служила для Вашингтона сдерживающим фактором – каждый акт американской агрессии лил воду на мельницу советской агитации и пропаганды.

Но после развала СССР в 1999 – 2001 годах США и НАТО распахнули ящик Пандоры. Североатлантический Альянс развернул агрессию против независимой Югославии, а США, Великобритания и Франция заблокировали ее осуждение в Совбезе ООН. Дальше – больше. После атаки на «башни-близнецы» Вашингтон, не предоставив миру никаких доказательств угроз, исходящих со стороны Афганистана, принял в одностороннем порядке решение атаковать суверенное государство, лишь по факту частично «прикрывшись» Революцией Совбеза.

А потом были «цветные революции», в ходе которых американские чиновники и политики открыто дирижировали незаконными государственными переворотами в независимых странах. И вот теперь США спокойно, без каких-либо договоров и резолюций ООН, заводят свои войска на территорию Сирии, а Израиль открыто ее бомбит. При этом ни Вашингтон, ни Тель-Авив даже не пытаются кому-то что-то объяснять. «Так надо»...

Мир пришел к тому, что международное право больше не справляется со своей функцией универсального регулятора. Власти Россия пока еще с отчаянным надрывом пытаются играть по правилам, заставляя своих дипломатов проделывать титаническую работу по обоснованию буквально каждого своего шага. Но это уже больше никому не интересно. Москва оказалась в положении спортсмена-борца, который, столкнувшись в подворотне с бандой озверевших гопников с ножами и кастетами, пытается противостоять им, по «олимпийским» правилам. Это благородно. Но целесообразно ли?

На днях на страницах Die Welt вышел материал, автор которого усмотрел в попытках Москвы мирно увещевать американских и израильских «партнеров» некий хитрый и коварный план, однако никакими доказательствами данное умозаключение подтверждено не было.

Так может быть, наша страна все-таки просто оказалась в положении глобального «Кота Леопольда», отчаянно призывающего всех беспокойных визави «жить дружно», несмотря на то, что, по старой советской традиции, уже давно было бы пора принять немного «озверина»?

История помнит о том, что порою СССР удавалось останавливать войны против своих союзников, лишь начиная грузить воздушно-десантные дивизии в самолеты...

*Террористическая организация, запрещенная в РФ