США наметили сроки отправки астронавтов на Луну

Власти США задумались о высадке человека на Луну. Данная задача названа одной из приоритетных в проекте бюджета на 2019 финансовый год.

Точные сроки отправки экспедиции на естественный спутник Земли пока не указываются. Предполагается, что полет состоится в середине 2020-х годов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на американские СМИ.

Пока же идет подготовка к реализации данного проекта, выделяются средства на разработку необходимого для лунной экспедиции оборудования. В частности, в будущем году планирует увеличить финансирование NASA до почти 20 миллиардов долларов. Впрочем, в дальнейшем оно будет сокращено до 19,6 миллиарда.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал директиву, предусматривающую отправку экспедиций не только на Луну, но и на Марс.

