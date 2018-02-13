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США наметили сроки отправки астронавтов на Луну

18:45 13.02.2018
Фото с сайта esa.int
Фото с сайта esa.int
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Власти США задумались о высадке человека на Луну. Данная задача названа одной из приоритетных в проекте бюджета на 2019 финансовый год.

Точные сроки отправки экспедиции на естественный спутник Земли пока не указываются. Предполагается, что полет состоится в середине 2020-х годов, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на американские СМИ.

Пока же идет подготовка к реализации данного проекта, выделяются средства на разработку необходимого для лунной экспедиции оборудования. В частности, в будущем году планирует увеличить финансирование NASA до почти 20 миллиардов долларов. Впрочем, в дальнейшем оно будет сокращено до 19,6 миллиарда.

В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал директиву, предусматривающую отправку экспедиций не только на Луну, но и на Марс.
 

Темы: Дональд Трамп, США, Космические исследования и открытия, Космонавтика в мире, NASA
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 06:06
Гость: Длинный нос

Луна наш!
14.02.2018, 06:00
Гость: Владимир

Вот и на Луну на Союзах полетят)
14.02.2018, 05:56
Гость: Махмут

Если верить американцам (а правдивее американцев на свете нет), то с ИГИЛ в Сирии они уже покончили (несмотря на то, что русские им сильно мешали). А, стало быть, теперь самое время им слетать на Луну и на Марс. Ну а если у них это не получится, то виноваты в этом будут русские.
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