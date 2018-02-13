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Венесуэлу временно лишили голоса в ООН

09:13 13.02.2018
Флаг Венесуэлы. Фото с сайта Pixabay.com
Флаг Венесуэлы. Фото с сайта Pixabay.com
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Венесуэла в понедельник временно лишилась права голоса в рамках Генеральной ассамблеи ООН.

Как пишет РИА Новости, причиной этого послужили многочисленные долги Венесуэлы.

Нормы ООН устанавливают, что право голоса страны временно приостанавливается в случае неуплаты ею положенного взноса в бюджет организации. По состоянию на конец января этого года к таким должникам, кроме Венесуэлы, относились еще семь стран — ЦАР, Доминика, Экваториальная Гвинея, Гренада, Ливия, Суринам и Йемен.

В случае Венесуэлы подобная ситуация происходит не первый раз: в 2017 году она уже лишалась права голоса, однако после этого произвела платеж, и данная мера была отменена.

Темы: Венесуэла, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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13.02.2018, 12:14
Гость: 111

Самокритично
13.02.2018, 11:39
Гость: это заблуждение

нет это несправедливо ТАК КАК САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДОЛЖНИК МИРЕ США КОТОРЫХ ООН ГОЛОСА НЕ ЛИШАЕТ НИЩЕТА США ТОГДА ТОЖЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ СВОЕ МЕСТО ДАЖЕ ТРАМП СКАЗАЛ ТЕПЕРЬ США БЕДНАЯ СТРАНА.
13.02.2018, 11:20
Гость: kot

ООН - это труба фашизма. И кому там нужен голос???
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