«Оборонительные» действия курдов в Дейр-эз-Зоре говорят о планах нового бренда ИГ перейти в контрнаступление

Появляется все новая информация, касающаяся нападения западной коалиции США и «Демократических сил Сирии» на формирования сирийских ополченцев в провинции Дейр-эз-Зор



Сирийские курды. Фото с сайта indynewsisrael.com

Сирийское издание Euphrates Post обнародовало видео, запечатлевшее, как некий Абу Халед под крики: «Аллах Акбар! Слава Аллаху!» и угрозы, направленные в адрес легитимного лидера САР Башара Асада, обстреливает из пулемета позиции ополченцев Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Причем, огонь велся со стороны территории, занимаемой отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF).

При этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что в ночь на 8-е февраля ВВС коалиции США и курдские вооруженные силы напали на левом берегу Евфрата в районе к востоку от Дейр-эз-Зора на проправительственные войска арабской республики.

Международная коалиция аргументировала очередной акт агрессии как будто бы необходимостью защиты штаба SDF, на который якобы планировали напасть сирийские проправительственные силы. Однако ролик Euphrates Post наглядно демонстрирует, насколько «обороняющиеся» бойцы SDF «нуждались в защите».

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, военный специалист Александр Перенджиев отметил, что попавший на камеру Абу Халед вполне может быть «бывшим» радикалом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ)*, который с легкой руки США переквалифицировался в бойца курдских вооруженных формирований.

Так, по словам эксперта, ИГ* и «Демократические силы Сирии» представляют собой «разные бренды одной и той же организации», которые по сути остаются наймитами Вашингтона в борьбе с официальными легитимными властями Сирии, сообщает ФАН.

Перенджиев подчеркнул, что речь идет не о поддержке «защищающихся» боевиков SDF со стороны США и возглавляемой ими коалиции, а как раз, наоборот, США всячески помогают «Демократическим силам Сирии», в рядах которых, фактически, сражаются те же самые террористы ИГ*, не только атаковать проправительственные сирийские войска, но и напрямую переходить к контрнаступлению в стране.

Экстремисты ИГИЛ* хотя и были разбиты как территориальная группировка, но благодаря американской стороне продолжают существовать, но уже под новым брендом – «Демократические силы Сирии», констатировал эксперт.

*Террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в России.