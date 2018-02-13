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«Оборонительные» действия курдов в Дейр-эз-Зоре говорят о планах нового бренда ИГ перейти в контрнаступление

18:56 13.02.2018

Появляется все новая информация, касающаяся нападения западной коалиции США и «Демократических сил Сирии» на формирования сирийских ополченцев в провинции Дейр-эз-Зор


Сирийские курды. Фото с сайта indynewsisrael.com

Сирийское издание Euphrates Post обнародовало видео, запечатлевшее, как некий Абу Халед под крики: «Аллах Акбар! Слава Аллаху!» и угрозы, направленные в адрес легитимного лидера САР Башара Асада, обстреливает из пулемета позиции ополченцев Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. Причем, огонь велся со стороны территории, занимаемой отрядами «Демократических сил Сирии» (SDF).

При этом следует обратить внимание на то обстоятельство, что в ночь на 8-е февраля ВВС коалиции США и курдские вооруженные силы напали на левом берегу Евфрата в районе к востоку от Дейр-эз-Зора на проправительственные войска арабской республики.

Международная коалиция аргументировала очередной акт агрессии как будто бы необходимостью защиты штаба SDF, на который якобы планировали напасть сирийские проправительственные силы. Однако ролик Euphrates Post наглядно демонстрирует, насколько «обороняющиеся» бойцы SDF «нуждались в защите».

Доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, военный специалист Александр Перенджиев отметил, что попавший на камеру Абу Халед вполне может быть «бывшим» радикалом террористической организации «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ)*, который с легкой руки США переквалифицировался в бойца курдских вооруженных формирований.

Так, по словам эксперта, ИГ* и «Демократические силы Сирии» представляют собой «разные бренды одной и той же организации», которые по сути остаются наймитами Вашингтона в борьбе с официальными легитимными властями Сирии, сообщает ФАН.

Перенджиев подчеркнул, что речь идет не о поддержке «защищающихся» боевиков SDF со стороны США и возглавляемой ими коалиции, а как раз, наоборот, США всячески помогают «Демократическим силам Сирии», в рядах которых, фактически, сражаются те же самые террористы ИГ*, не только атаковать проправительственные сирийские войска, но и напрямую переходить к контрнаступлению в стране.

Экстремисты ИГИЛ* хотя и были разбиты как территориальная группировка, но благодаря американской стороне продолжают существовать, но уже под новым брендом – «Демократические силы Сирии», констатировал эксперт.

*Террористическая группировка «Исламское государство» запрещена в России.

Темы: В мире
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 05:04
Гость: Влад 33

Река Евфрат- разграничивает зоны «ответственности правительственных войск и коалиции.. ЧВК Сопровождал ( часть бойцов ЧВК , и бойцы сирийской армии, которых было большинство!) выдвинувшуюся колонну из пункта «А» в пункт «В» , тогда как пункт «В» находился в зоне ответственности коалиции.. Коалиция ( курды) запросила колонну ( которая передвигалась открыто!) , высказав опасения по поводу возможной атаки этой колонной ( ЧВК и сирийцев) их ( курдских) позиций.. Получив от колонны - Отрицательный ответ(!!!), курды решили «показать себя», так как союзникам по борьбе с террористами - не поверили..... В воздухе завис вертолёт и стали барражировать самолеты подконтрольные коалиции. Колонна встала.. . Начался Расстрел!. Завязался неравный бой.. . В это время ( по прямой линии спец связи) прошёл звонок на российскую базу, чтобы лишний раз «подстраховаться»(?!), чтобы избежать вмешательства ВКС России в данную передрягу.. Ответ был таков :- «Военнослужащих России в данном квадрате нет!».. Тем временем атаки с воздуха были поддержаны артиллерией .. Растрел шёл целенаправленно .. Много убитых сирийцев(!), хотя есть потери и в ЧВК..
Всем дебилам на форуме хочу сказать - Заткнитесь! И помните, что у палки ведь два конца..( дальше вы знаете..).
Инфа - не из газет...
С одним согласен , что такое в Сирии произошло впервые.. И нет разницы кто был в этой колонне !
14.02.2018, 03:01
Гость: мнение постороннего

Так по своей воле задание Кремля или кого там ещё пошли выполнять? По своей. И за деньги. Ну, так и чего огород городить и подписываться за них, если другим от их геройств ничего не перепадёт. А в самой РФ разобраться со всякой шушарой, в том числе -и с полудикими антикоммуняками, которы в гражданской жизни сплуатируют трудящих, простой народ, что? Слабо? В Сирии простому росиянцу ни хрена не обломится. Уже понятно без лишних слов. А росиянцам всякую лапшу на уши навешивают. Аж до того, что, дескать, из баз в Сирии амерские корабли с крылатыми ракетами будут "топить", чтобы не стрельнули по РФ.Так что усопших сотрудников охранного ЧП по-христиански надо отпеть и помянуть , а политику из этого делать...Впрочем,кому как..
13.02.2018, 23:56
Гость: blog2038

Интересную вещь читаю в наших новостях - долее 200 (счёт продолжается) российских наёмников убито при нападении на американскую базу в Сирии.
Из наших никто не погиб.
Российский официоз отрицает причастность, но невольно напрашивается замечание - ну и вояки.
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