Белый дом рассказал о содержании телефонного разговора Трампа и Путина

В Белом доме назвали темы телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, в частности, ядерную проблему КНДР.

«Президенты двух стран обсудили и другие темы, представляющие взаимную обеспокоенность, а президент Трамп в очередной раз подчеркнул важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи», — говорится в тексте сообщения.

Ранее стало известно, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным выразил соболезнования в связи с крушением в Московской области самолёта Ан-148.