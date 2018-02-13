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Белый дом рассказал о содержании телефонного разговора Трампа и Путина

10:50 13.02.2018
Фото с сайта golos-ameriki.ru
Фото с сайта golos-ameriki.ru
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В Белом доме назвали темы телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, в частности, ядерную проблему КНДР.

«Президенты двух стран обсудили и другие темы, представляющие взаимную обеспокоенность, а президент Трамп в очередной раз подчеркнул важность дальнейших шагов по обеспечению денуклеаризации Северной Кореи», — говорится в тексте сообщения.

Ранее стало известно, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным выразил соболезнования в связи с крушением в Московской области самолёта Ан-148. 

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.02.2018, 14:18
Гость: Гость

Вы наверное Грег Винник из передачи В.Соловьева.
13.02.2018, 13:48
Гость: 1941 год!

Однозначно российская внешняя политика пораженческая и трусливая! Это не российские инструкторы работают в Мексике и Канаде, где Кремлем были проведены оранжевые революции, а по всему периметру России работают американцы. Сильный президент - сильная страна, но слабый президент - слабая страна! Может пора прекращать отступать, пока не поздно?
13.02.2018, 13:34
Гость: Грег

Понятно, что Трамп работает на свою страну, защищает интересы США, а вот защищает ли Путин интересы России большой вопрос!
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