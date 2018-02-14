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Организатора теракта на Манхэттене приговорили к пожизненному заключению

10:30 14.02.2018
Фото с сайта usa.com
Фото с сайта usa.com
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Выходец из Афганистана Ахмад Хан Рахими приговорен американским судом к пожизненному заключению по обвинению в организации теракта в Нью-Йорке в сентябре 2016 года, сообщает CNN.

Он признан виновным по восьми пунктам обвинения, включая организацию взрыва в соседнем штате Нью-Джерси, и должен дополнительно выплатить 563 тысячи долларов в качестве компенсации пострадавшим от теракта.

По данным Fox News, Рахими не раскаялся в содеянном. Более того, находясь в заключении в ожидании суда в Нью-Йорке, он активно агитировал сокамерников на участие в террористической деятельности.

Вечером 17 сентября 2016 года в историческом районе Челси на Манхэттене в районе 23-й улицы взорвалась самодельная бомба, в результате чего получили ранения 30 человек. Вскоре в нескольких кварталах от места взрыва полиция обнаружила еще одно самодельное взрывное устройство, которое не успело сдетонировать.

Ранее утром в тот же день в городе Сисайд-Парк в штате Нью-Джерси произошел взрыв перед благотворительным забегом военных. В результате того инцидента никто не пострадал.

Спустя два дня полиция вышла на след подозреваемого в организации обоих взрывов Ахмада Хана Рахими, который был задержан после перестрелки в городе Линден.

Ахмад Хан Рахими получил американское гражданство в 2011 году. Сам он не признал ответственности за взрывы. По словам его отца, Рахими был рад, что в результате терактов никто не погиб.

Темы: США, Антитеррористические операции в мире, Борьба с терроризмом в мире
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.02.2018, 11:05
Гость: Alex202

И правильно, что пожизненное. Вдруг понадобится где нибудь в качестве "сеятеля демократии". Всегда можно амнистировать и пустить в дело.
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