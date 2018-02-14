Китай использует ученых для подрыва лидерства США, считают в ФБР
США считают, что Китай пытается «лишить страну статуса мировой державы» при помощи научного сообщества.
Как пишет издание Washington Examiner, такое заявление сделал директор ФБР Кристофер Рэй во время своего выступления в Сенате. По словам Рэя, Китай использует профессоров, ученых, студентов в академических кругах по всей стране в качестве «нетрадиционных собирателей информации». Подобные китайские агенты пользуются открытостью и «наивностью» научного сообщества чтобы получить необходимые данные.
Директор ФБР считает, что это «представляет угрозу всему обществу» и не должно оставаться без ответа.
Заявление Рэя поддержал сенатор-республиканец Марко Рубио, который заявил, что Китай «представляет беспрецедентную угрозу» для США. «Не думаю, что за 240-летнюю историю нашей страны мы сталкивались с конкурентом и потенциальным противником такого масштаба и мощи», - заявил он.
Ранее США опубликовали новую стратегию по национальной безопасности, где Россия и Китай были названы «главными конкурентами», которые хотят «создать мир, не соответствующий интересам и ценностям США».