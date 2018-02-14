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Китай использует ученых для подрыва лидерства США, считают в ФБР

09:29 14.02.2018
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США считают, что Китай пытается «лишить страну статуса мировой державы» при помощи научного сообщества.

Как пишет издание Washington Examiner, такое заявление сделал директор ФБР Кристофер Рэй во время своего выступления в Сенате. По словам Рэя, Китай использует профессоров, ученых, студентов в академических кругах по всей стране в качестве «нетрадиционных собирателей информации». Подобные китайские агенты пользуются открытостью и «наивностью» научного сообщества чтобы получить необходимые данные.

Директор ФБР считает, что это «представляет угрозу всему обществу» и не должно оставаться без ответа.

Заявление Рэя поддержал сенатор-республиканец Марко Рубио, который заявил, что Китай «представляет беспрецедентную угрозу» для США. «Не думаю, что за 240-летнюю историю нашей страны мы сталкивались с конкурентом и потенциальным противником такого масштаба и мощи», - заявил он.

Ранее США опубликовали новую стратегию по национальной безопасности, где Россия и Китай были названы «главными конкурентами», которые хотят «создать мир, не соответствующий интересам и ценностям США».

Темы: Китай, США, Отношения США и Китая, Федеральное бюро расследований США (ФБР)
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 14:03
Гость: За "сверхдержаву" обидно!

Китайцы, хватить позорить американцев! Им же стыдно выглядеть глупыми. Вы, что, не знаете, что они - сверхдержава?!
14.02.2018, 13:11
Гость: Да уж

Вот и за китайцев взялись.
14.02.2018, 12:02
Гость: Чайный фоб

У них тоже чайнаяфобия началась? А у меня, вот, кофефобия была, по утрам, но рассол помогал. Боюсь, как бы пивовфобия или водкофобия не приключились.
-
Предупреждаю, на их уисках и брендях они долго не протянут. Вон, к примеру, у Уинста в Фултоне уже совсем белая горячка случилась. Не выдержал. От бренди такие бредни нёс. "Немыслимые". Зато вполне бредовые. Сказано же, алкашам и дегенератам не место в политике.
-
А у потенциального Героя России за сожжённый американский авианосец, досточтимого сенатора Маккейна, что, рак мозга уже, говорят? И чем бедняга больнее, тем активнее? Или вернее, чем глупое активней, тем оно больнее.
Такой же тотальный неудачник как и англичанин Уинк Черчилль, разваливавший любое из порученых ему дел. С той только разницей, что Уинст был пьяница и свинья, а у этого рак и он явно наш агент и потенциальный Герой России (за один только сожжённый авианосец). Что с них взять, больные люди. В одну палату и уход.
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