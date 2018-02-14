Нидерланды выдали Саакашвили удостоверение личности

Бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, находящийся в настоящее время в Нидерландах, получил удостоверение личности.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность», - написал он на своей странице в Facebook. По словам Саакашвили, получение документа заняло всего несколько минут. Он предоставляет право проживания и работы на территории Евросоюза.

Политик добавил, что он не собирается останавливаться на этом и настроен вернуть себе украинское гражданство.

Накануне стало известно, что Саакашвили выдворили из Украины. Силовики задержали его в одном из киевских ресторанов, привезли в аэропорт Борисполь и отправили в Польшу. Оттуда он приехал в Голландию. По мнению Саакашвили, он был выслан из Украины по личному распоряжению президента страны Петра Порошенко.