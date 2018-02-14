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Нидерланды выдали Саакашвили удостоверение личности

20:40 14.02.2018
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Facebook
Михаил Саакашвили. Фото с личной страницы в Facebook
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Бывший губернатор Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили, находящийся в настоящее время в Нидерландах, получил удостоверение личности.

«Сегодня в Амстердаме, впервые за последнее время, у меня появился настоящий документ, удостоверяющий мою личность», - написал он на своей странице в Facebook. По словам Саакашвили, получение документа заняло всего несколько минут. Он предоставляет право проживания и работы на территории Евросоюза.

Политик добавил, что он не собирается останавливаться на этом и настроен вернуть себе украинское гражданство.

Накануне стало известно, что Саакашвили выдворили из Украины. Силовики задержали его в одном из киевских ресторанов, привезли в аэропорт Борисполь и отправили в Польшу. Оттуда он приехал в Голландию. По мнению Саакашвили, он был выслан из Украины по личному распоряжению президента страны Петра Порошенко.

Темы: Нидерланды, Европейский союз (ЕС), Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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15.02.2018, 00:58
Гость: Chanel

У Саакашвили ещё и паспорт гражданина США имеется: Любопытный нюанс — источники iz.ru, внимательно следившие за этой ситуацией, утверждают, что в Польше Саакашвили прошел пограничный контроль по своему американскому паспорту. Понятно, почему эту пикантную подробность стараются не афишировать — наличие такого документа подрывает всю линию защиты Саакашвили, которая строится на тезисе о единственном украинском гражданстве политика.
14.02.2018, 22:42
Гость: Килрой

а нечего главу государства "барыгой" обзывать. так тебе Карлсону и надо !
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