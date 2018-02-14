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Турчинов допустил силовой захват ДНР и ЛНР

09:06 14.02.2018
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Украинский закон о реинтеграции Донбасса не исключает "вооруженного освобождения" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и создает для этого предпосылки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова местному телеканалу.

По мнению главы СНБО, закон дает возможность использовать весь потенциал вооруженных сил и другие силовые институты для "восстановления суверенитета страны на оккупированной территории".

"Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору", — заявил Турчинов.

Верховная рада Украины приняла предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса. Россия в нем фигурирует как "страна-агрессор", неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а главе государства предоставляется право использовать армию без объявления войны.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев совершит колоссальную ошибку по слому Минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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Комментарии читателей
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14.02.2018, 14:52
Гость: Деникин

Нерусь (так называемые украинцы) против русского солдата - смешно.
14.02.2018, 11:35
Гость: Val

когда уже настоящие украинцы освободят свою страну от го.на, что окупировало властные структуры? вы еще есть настоящие украинцы или все разбежались?
14.02.2018, 11:17
Гость: Они это сделают

также, как грузины. И не надо надеяться, что пронесет.
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