Турчинов допустил силовой захват ДНР и ЛНР

Украинский закон о реинтеграции Донбасса не исключает "вооруженного освобождения" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и создает для этого предпосылки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на интервью секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова местному телеканалу.

По мнению главы СНБО, закон дает возможность использовать весь потенциал вооруженных сил и другие силовые институты для "восстановления суверенитета страны на оккупированной территории".

"Мы не говорим, что сегодня можем освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути и создает для этого предпосылки. Чтобы не надо было принимать дополнительные законодательные акты, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору", — заявил Турчинов.

Верховная рада Украины приняла предложенный президентом страны Петром Порошенко законопроект о реинтеграции Донбасса. Россия в нем фигурирует как "страна-агрессор", неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются "оккупированными", а главе государства предоставляется право использовать армию без объявления войны.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Киев совершит колоссальную ошибку по слому Минских соглашений, если окончательно примет закон о реинтеграции Донбасса.