Мэр Одессы Геннадий Труханов задержан в Киеве

Мэра Одессы Геннадия Труханова задержали в международный аэропорту "Борисполь" (Киев), пишет "Интерфакс" со ссылкой на народного депутата Украины (фракция "Блок Петра Порошенко") Мустафу Найема.

По словам народного депутата, судя по всему, Труханова задержали по подозрению в причастности к т.н. схеме "Краян". "Если кратко - в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел у частной структуры одно из зданий завода "Краян" по цене 185 млн гривен. А в начале того же года это же самое здание было куплено на аукционе, организованном ликвидатором госпредприятия, за 11,5 млн гривен. Чистый "навар" коррупционной схемы порядка 170 млн грн", - добавил он.

Информацию о задержании мэра интернет-изданию "Украинская правда" подтвердили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

Детективы НАБУ вручили вернувшемуся в страну из-за границы мэру Одессы Труханову подозрение в совершении преступления, сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян. "Сегодня действительно в отношении данного гражданина пограничники исполнили поручение одного из правоохранительных органов, проинформировали инициатора, после чего прибыли следователи НАБУ, которые вручили ему подозрение. Это собственно все, что я могу сообщить ему на данный момент", - сказал он.

Как сообщили "Интерфаксу" два независимых источника в Одесском горсовете, Труханов вернулся на Украину через Бориспольский аэропорт. Вместе с тем, источники затруднились подтвердить информацию о его задержании пограничниками или какими-либо правоохранительными органами.

В свою очередь пресс-служба Одесского горсовета заявила, что Труханов прервал свою командировку и прибыл в Киев для участия в следственных мероприятиях. "Позже Геннадий Труханов обязательно прокомментирует данную ситуацию", - добавили в пресс-службе горсовета. Ранее в этот день пресс-служба горсовета сообщила, что Труханов в ходе рабочего визита в Чехию посетил два транспортных предприятия: Kvazar Plus s.r.o и Opravna tramvai.

Ранее детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уведомили Труханова о подозрении в совершении преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В Бюро также подтвердили, что о подозрении уведомлены еще трое чиновников мэрии города. Помимо Труханова, о подозрении сообщили вице-мэру Одессы Павлу Вугельману, председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета Василию Шкрябаю, и директору департамента коммунальной собственности горсовета Алексею Спектру.