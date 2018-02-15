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Британский МИД обвинил Россию в кибератаке c использованием вируса NotPetya

11:17 15.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министерство иностранных дел Великобритании считает, что кибератака с использованием вируса-вымогателя NotPetya (его также называют Petya) летом 2017 года была организована российскими властями.

Атака, говорится в заявлении министра по делам Содружества и ООН Тарика Ахмада, опубликованном британским МИДом, показала, что Россия продолжает «пренебрегать суверенитетом Украины». От кибератаки, отметил Ахмад, пострадали многие компании и организации в Европе, ущерб исчисляется сотнями миллионов фунтов стерлингов.

На основании каких данных МИД Великобритании объявил о причастности России к кибератаке с использованием NotPetya, в заявлении не уточняется. 

В январе The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что в ЦРУ пришли к выводу, что вирус-вымогатель NotPetya (или Petya) был создан российским Главным разведывательным управлением. По мнению экспертов, опрошенных изданием, целью кибератаки было нанесение удара по финансовой системе Украины.

Атака вируса-вымогателя NotPetya началась 27 июня 2017 года. Вирус поразил украинские госучреждения и компании, а также несколько российских компаний (в том числе Evraz и «Роснефть»). От кибератаки также пострадали компании в Европе, включая логистическую корпорацию Moller-Maersk.

Темы: Россия, Великобритания, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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15.02.2018, 18:40
Гость: ник

Бредят как укуренные, интересно они сами в этот бред верят и почему его толкают? Ведь нормальный избиратель за таких не проголосует, так, что или избиратель не того или считает английское (американское то же) руководство избирателя дураком. Теперь главное: как бы наше руководство не стало на с в дураков Гомеров Симпсонов превращать: граждане по Конституции-проституции 1993 потеряли право законодательной инициативы, т.е. стали быдлом, а теперь это закрепляется юридически раз не ыло массовых протестов, суд решил и все и никакой мотивации, а зачем мотивация быдлу??? Мне на юрфаке говорили преподы: на западе закон и все, а у нас традиционно закон и справедливость, так вот становимся придатком запада. в т.ч. в части мышления и сути государства: формально демократия-типа источник суверенитета народ и он еще участвует в управлении делами государства прямо и через представителей, да только права законодательной инициативы не имеет, в отличие от СССР, а потому пишут их элиты, меритократические (даже бывшая номенклатура) в отсутствие аристократии, а граждане быдло и фактически в стране не демократия, а что угодно кроме нее, и население/пиплы/граждане соответствующие без фантазий и мечты о справедливости и в тч. Социальной (скорее Г Симпсоны-мечты элит – поработал, получи подачку пиво, зомби ящик и опять чем то заняты в рабочий день а будя недовольны-уволить и еще передать информацию другим господам, чтоб не устроился куда а будя сможет 10 раз подумает прежде чем возмущаться.
15.02.2018, 15:55
Гость: Нарва

Этот тот случай, когда не надо отвечать дипломатическим языком, а послать подальше.
15.02.2018, 12:35
Гость: Англосаксонская "цивилизация" лжи

Нынешний мир представляет собой настоящую «цивилизацию лжи». В том смысле, что чем дальше – тем меньше в нем остается даже не правды,
как таковой, а даже отсылок к ней. В том смысле, что, все чаще даже ложь в нем базируется вовсе не на искажении реальности – а на искажении уже существующей лжи. То есть – появляется ложь второго, третьего и т.д. порядка, виртуальная реальность, моделирующая иную виртуальную реальность. С подобными конструкциями в свое время любил «возиться» Станислав Лем, заметивший данную тенденцию еще в 1960-1970 годы.
Впрочем, то, что тогда еще казалось фантастикой, в настоящее время есть самая, что ни на есть реальная реальность – в том смысле, что
на основании этой самой «лжи энного порядка» пытаются решать настоящие проблемы. Безуспешно, конечно – но поскольку в данной «системе отчета» понятия успеха и неуспеха так же виртуальные, то данная тонкость никого не касается.
В общем, можно отметить, что после уничтожения советского влияния мир оказался погруженным в такое количество лжи, что вряд ли можно говорить о возможности дальнейшего его существования. Да, не развития даже – а простого выполнения текущих функций. Разумеется, это не значит, что «все умрут». Конечно же, нет. Эта невозможность современного мира означает только то, что после исчерпания существующих ресурсов он просто «упадет» на более низкую ступень развития, при которой наличие указанной «индустрии лжи» станет просто невозможным.
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