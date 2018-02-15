Семнадцать человек погибли в результате стрельбы в школе во Флориде

Семнадцать человек пострадали в результате стрельбы в школе во Флориде, пишет РИА Новости.

Стрельба произошла в школе в городке Паркленд (округ Бровард штата Флорида) в 60 километрах к северу от Майами днем в среду. В школе обучается около 3 тысяч детей в возрасте от 14 до 18 лет.

Жертвами стрельбы стали 17 человек, сообщил шериф округа Брауард Скотт Израэл. "Я с большим огорчением сообщаю, что 17 человек погибли", - сказал он журналистам.

По словам Израэла, 12 человек были убиты в школе, двое погибли рядом со школой, один человек погиб на дороге возле школы, еще двое умерли в больнице.

Шериф также подтвердил информацию о том, что подозреваемый - 19-летний Николас Круз, "он находится под стражей". Он отметил, что Круз ранее был учеником школы, однако был исключен по дисциплинарным причинам.

По данным правоохранительных органов, стрелявший включил пожарную тревогу, чтобы ученики вышли из классов в коридор и собрались в толпу. "Он был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты. Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — сообщил сенатор от штата Флорида Билл Нельсон.

Посольство РФ в США выразило соболезнования в связи с произошедшим. "Мы шокированы стрельбой в школе во Флориде. Скорбим вместе с теми, кто потерял любимых, и желаем скорейшего выздоровления раненым", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.