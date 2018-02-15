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На Украине морпехи перестреляли своих сослуживцев

21:45 15.02.2018
Фото с сайта mil.gov.ua
Фото с сайта mil.gov.ua
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Двое морских пехотинцев ВСУ расстреляли четверых своих сослуживцев. Об этом этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ

Инцидент произошел в Донецкой области, на территории, подконтрольной Киеву. Трупы морпехов были обнаружены по месту временного проживания. По данным СМИ, погибли военнослужащие воинской части А-2802, которая дислоцируется в бывшем пансионате в селе Бердянское.

Предполагается, что конфликт между морпехами произошел на фоне употребления алкоголя, а причиной могли послужить неуставные отношения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследованием убийства занимаются представители военной службы правопорядка ВСУ и нацполиции.
 

Темы: Украина, Армии иностранных государств, Происшествия в армии, Расследование преступлений в мире
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