На Украине морпехи перестреляли своих сослуживцев
Фото с сайта mil.gov.ua
Двое морских пехотинцев ВСУ расстреляли четверых своих сослуживцев. Об этом этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ
Инцидент произошел в Донецкой области, на территории, подконтрольной Киеву. Трупы морпехов были обнаружены по месту временного проживания. По данным СМИ, погибли военнослужащие воинской части А-2802, которая дислоцируется в бывшем пансионате в селе Бердянское.
Предполагается, что конфликт между морпехами произошел на фоне употребления алкоголя, а причиной могли послужить неуставные отношения.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследованием убийства занимаются представители военной службы правопорядка ВСУ и нацполиции.