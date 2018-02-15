На Украине морпехи перестреляли своих сослуживцев

Двое морских пехотинцев ВСУ расстреляли четверых своих сослуживцев. Об этом этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на украинские СМИ

Инцидент произошел в Донецкой области, на территории, подконтрольной Киеву. Трупы морпехов были обнаружены по месту временного проживания. По данным СМИ, погибли военнослужащие воинской части А-2802, которая дислоцируется в бывшем пансионате в селе Бердянское.

Предполагается, что конфликт между морпехами произошел на фоне употребления алкоголя, а причиной могли послужить неуставные отношения.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Расследованием убийства занимаются представители военной службы правопорядка ВСУ и нацполиции.

