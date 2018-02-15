Варшава даст ответ на российский «Северный поток-2»

В Польше задумались о строительстве собственного газопровода в противовес российскому «Северному потоку-2».

Идея проекта принадлежит партии «Право и справедливость». По ее замыслу, трубопровод должен протянуться от Польши до Дании по дну Балтики. В результате польская компания Gaz-System получит возможность к норвежской газотранспортной сети, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ожидается, что решение по данному проекту может быть принято польскими властями до конца текущего года. Если оно будет положительным, то в эксплуатацию газопровод будет введен в 2022 году.

Польша считает, что «Северный поток-2» представляет собой угрозу энергетической безопасности всей Европы. Варшава ранее просила США ввести в отношении России санкции в связи со строительством газопровода.

