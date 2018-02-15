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Варшава даст ответ на российский «Северный поток-2»

20:45 15.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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В Польше задумались о строительстве собственного газопровода в противовес российскому «Северному потоку-2».

Идея проекта принадлежит партии «Право и справедливость». По ее замыслу, трубопровод должен протянуться от Польши до Дании по дну Балтики. В результате польская компания Gaz-System получит возможность к норвежской газотранспортной сети, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Ожидается, что решение по данному проекту может быть принято польскими властями до конца текущего года. Если оно будет положительным, то в эксплуатацию газопровод будет введен в 2022 году.

Польша считает, что «Северный поток-2» представляет собой угрозу энергетической безопасности всей Европы. Варшава ранее просила США ввести в отношении России санкции в связи со строительством газопровода.
 

Темы: Россия, Польша, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 06:21
Гость: mesozoic_2

После этого экологические доводы против «Северного потока-2» станут нелепы.
16.02.2018, 05:59
Гость: Время Ч.

Это называется - отморожу уши назло маме.
16.02.2018, 02:27
Гость: gvozd

норвеги не продают свой газ за безценок - он минимум в 2а раза дороже газа из рф.
учотывая, что пшеки фактически сидят на шее у немцев, получая самые большие дотации ЕС.. то германия будет оплачивать самодурство польши..ага, щас прямо..
решает сам тот, кто Сам зарабатывет - это не про пшеков.
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