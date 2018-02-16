Штаты обвинили 13 россиян во вмешательстве в выборы

Минюст США опубликовал список россиян, которых американские власти официально обвиняют во вмешательстве в президентские выборы.

Перечень содержит названия трех организаций и имена 13 человек. В частности, в него включены петербургское Агентство интернет-исследований и бизнесмен Евгений Пригожин.

Фигуранты списка обвиняются в сговоре с целью мошенничества против США с использованием электронных средств передачи данных и хищении персональных данных. В документе отмечается, что обвиняемые использовали украденные сведения и информацию из соцсетей для вмешательства в политические процессы, в том числе в президентские выборы в 2016 году. Кроме того, они размещали информацию в поддержку Дональда Трампа и сведения, компрометирующие его соперницу Хиллари Клинтон и высокопоставленных американских чиновников.

Обвинение Вашингтона прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», - написала она на своей странице в Facebook.

Сделав акцент на количестве обвиняемых, Захарова предположила, что с другими цифрами у американских властей нет плохих ассоциаций.

Россия неоднократно отвергала обвинения Вашингтона во вмешательстве в выборы, подчеркивая их абсурдность и бездоказательность.

