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Штаты обвинили 13 россиян во вмешательстве в выборы

23:00 16.02.2018
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Минюст США опубликовал список россиян, которых американские власти официально обвиняют во вмешательстве в президентские выборы.

Перечень содержит названия трех организаций и имена 13 человек. В частности, в него включены петербургское Агентство интернет-исследований и бизнесмен Евгений Пригожин.

Фигуранты списка обвиняются в сговоре с целью мошенничества против США с использованием электронных средств передачи данных и хищении персональных данных. В документе отмечается, что обвиняемые использовали украденные сведения и информацию из соцсетей для вмешательства в политические процессы, в том числе в президентские выборы в 2016 году. Кроме того, они размещали информацию в поддержку Дональда Трампа и сведения, компрометирующие его соперницу Хиллари Клинтон и высокопоставленных американских чиновников.

Обвинение Вашингтона прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», - написала она на своей странице в Facebook.

Сделав акцент на количестве обвиняемых, Захарова предположила, что с другими цифрами у американских властей нет плохих ассоциаций.

Россия неоднократно отвергала обвинения Вашингтона во вмешательстве в выборы, подчеркивая их абсурдность и бездоказательность.
 

Темы: Россия, США, Отношения России и США, Министерство иностранных дел РФ, Президентские выборы в США
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Комментарии читателей
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17.02.2018, 01:39
Гость: дан

г-жа Захарова продолжает выступать в своем амплуа Как говорят в известных кругах-косит под дурочку Естесственно вмешательство российских хакеров не смогло повлиять на результаты выборов в США Но лиха беда-начало Первая попытка сделана Ведь не все страны имеют новейшие разработки и технологии и с приобретенным опытом уже можно повлиять или даже изменить результаты выборов скажем в Черногории или другой небольшой стране Ну а то что Россия все отрицает -это не новость Россия всегда все и везде отрицает Уходит в глухую несознанку Правда потом некоторые правители сквозь зубы признают отдельные факты но это потом и кто будет помнить о чем речь идет
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