Кто отправил российских наемников погибать за сирийскую нефть

А главное, почему никто не знает, сколько их там было

В МИД России заявляют, что в Сирии могли погибнуть не более пяти россиян. А все заявления Bloomberg о сотнях погибших в ведомстве назвали заказухой, хотя признают, что пострадавших все же немало, но с ними, мол, надо разбираться.

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Узнаем ли мы об итогах этих разбирательств? Западные СМИ, которых обвиняют в заказухе, продолжают настаивать на 200 погибших русских. Неужели все так упорно врут? Тот же Bloomberg пишет: несмотря на то, что Кремль отрицает какую-либо официальную связь с ними, десятки российских наемников, раненных в результате ударов США в Сирии, проходят лечение в больницах Министерства обороны. Что все это значит? Госпитали Минобороны, как известно, принимает людей военных.

Даже американцы не знают всего

Еще в понедельник респектабельные американские издание Bloomberg и The News York Times сообщили о гибели большого числа российских наемников в ночь с 7 на 8 февраля (в ходе боевого столкновения с курдскими ополченцами, которых поддержала авиация США).

Эту информацию, разумеется, очень быстро подхватили не только западные, но и российские издания. Причем в разных источниках называлось очень различное количество погибших: тот же Bloomberg сообщал о том, что в результате массированного авиаудара были убиты не менее двухсот человек (среди них как россияне и украинцы, так и бойцы сирийского спецназа).

В следующей публикации, вышедшей 15 февраля, сообщается, что после авиаудара десятки наемников были госпитализированы через территорию Сирии в Россию. Некоторые из них от полученных ран скончались.

К слову, Bloomberg во всех публикациях (как и другие издания) ссылается на неназванные источники — в основном офицеров сирийской армии.

То, что американская авиация бомбила наступающие силы сирийцев в ночь с 7 на 8 февраля, официально подтвердил и пресс-секретарь натовской коалиции полковник Томас Вейл. Кто конкретно был в колонне, которая пыталась продвинуться в глубину курдской территории, Вейл не сообщил. Он ссылается на то, и мы уже писали об этом, что командование коалицией заранее запросило информацию у Минобороны России, и там сообщили: среди наступающих российских военных — нет! После этого и был нанесен удар…

Акт информационной войны?

Пока интернет надрывался, российские чиновники до последнего хранили молчание. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 14 февраля на вопрос одного из журналистов, будет ли объявлен траур по погибшим в Сирии россиянам, переспросил: «Я не понял сути, в связи с чем должен объявляться траур?»

Песков призвал журналистов не верить искаженным фактам о количестве погибших в Сирии. По его словам, никаких решений о том, чтобы засекретить информацию о потерях в Дейр-эз'Зоэре не принимал даже верховный главнокомандующий — президент Владимир Путин.

Информация о гибели российских наемников в Сирии неожиданно оказалась козырем в предвыборной борьбе. Кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак в своем инстаграме потребовала создать правительственную комиссию по расследованию обстоятельств гибели россиян. Заметка Собчак набрала почти 52 тысячи «лайков».

Более конструктивно поступил кандидат от «Яблока» Григорий Явлинский, который на сайте партии опубликовал обращение к президенту с требованием прокомментировать события в Сирии. И, в том числе, участие в войне российских частных военных компаний (ЧВК). Но ответа кандидат не удостоился.

В четверг с заявлением к прессе вышла, наконец, директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова: на брифинге она сообщила журналистам, что в Сирии могли погибнуть пятеро россиян. «Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан — это классическая дезинформация. Одними из первых эту информацию запустили на своих каналах антиправительственные сирийские боевики», — заявила Захарова.

Так за что воюют в Сирии?

Почему вообще российские наемники оказались на территории, которая контролируется курдами при поддержке США? Территория между Евфратом и сирийско-иракской границей богата запасами углеводородов: здесь находятся несколько нефтяных месторождений и газовых заводов. И в настоящее время их полностью контролируют проамериканские силы.

Естественно, контроль над ними хотят восстановить и сирийские войска. Так, в ночь с 7 на 8 февраля была предпринята попытка захвата завода Conoco — крупнейшего в довоенной экономике Сирии.

— Проправительственные силы хотят вернуть жизненно важную инфраструктуру и природные ресурсы Сирии для восстановления режима Башара Асада. Это позволит предоставить экономические уступки для России и Ирана за их военную поддержку и станет шагом к конечной цели по возвращению полного контроля над страной, — говорит в интервью News Deeply старший специалист по разведке в Институте изучения войн Дженнифер Кафарелла.

— Месторождение [за которое шли бои] маленькое, Сирия по-прежнему как источник углеводородов никому не интересна, война там идет совсем по другим причинам, — заявил в интервью «Свободной прессе» директор Института энергетической политики (бывший заместитель министра энергетики РФ) Владимир Милов. — Из атаки «вагнеровцев» на нефтяное месторождение никаких глобальных выводов не следует. Им надо было головой думать, когда они получали «концессию» на эксплуатацию нефтяных месторождений у Асада, который эти месторождения не контролирует. Типа им сказали: ну да, это, вроде, ваше, так что идите и сами отбивайте. Но углеводороды — это просто повод. Они [наемники] могли по любому другому поводу в атаку пойти.

— Сегодня все открещиваются от наемников, а кто конкретно мог отдавать им приказы? Не могли же они сами проявить такую инициативу?

— Конкретно командующий группировкой Журавлев наверняка отдавал какие-то приказы. Наверняка, он согласовывал с кем-то из Москвы, как минимум с Герасимовым, и, возможно, ставили в известность первые лица государства.

Научный сотрудник Института национальной стратегии, главный редактор научного журнала «Мусульманский мир» Раис Сулейманов, вот что думает на этот счет.

— Никого не удивляет, что война в Сирии началась из-за экономического фактора. То есть когда стало понятно, что в результате волны арабских революций, которые завершились падением правящих режимов в Египте, Йемене, Ливии, Тунисе, как раз в Сирии это осуществить не удалось, то тогда война приняла затяжной характер, став самой длительной в XXI веке, — говорит Сулейманов. — В основе ее продолжает лежать не только стремление разных игроков свергнуть или сохранить режим Башара Асада, сколько занять территорию, под контролем которой окажутся экономические ресурсы Сирии.

Здесь надо уточнить, что необязательно игрокам нужна территория с полезными ископаемыми, здесь может быть и территория для строительства трубопроводов или для размещения военных баз.