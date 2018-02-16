В Киеве разрешили вывешивать бандеровские флаги

Городской совет украинской столицы разрешил использование красно-черного флага Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) в дни торжественных мероприятий. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Речь идет о датах, которые связаны с «выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествования памяти героев». К таковым, в частности относятся 1 января – день рождения основателя ОУН Степана Бандеры, 3 февраля – день создания организации, 14 марта – день украинского добровольца и ряд других.

По словам авторов инициативы, перечень дат не является исчерпывающим. Бандеровские флаги могут быть развешены в Киеве и в другие дни. Причем, руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, рекомендуется вывешивать красно-черные флаги по определенным дням.

Ранее похожие решения были приняты Львовским облсоветом и Тернопольским горсоветом.

