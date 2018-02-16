]]> ]]>
Главная В мире Новости

В Киеве разрешили вывешивать бандеровские флаги

21:29 16.02.2018
Фото с сайта nahnews.org
Фото с сайта nahnews.org
Материалы по теме:

Городской совет украинской столицы разрешил использование красно-черного флага Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) в дни торжественных мероприятий. Об этом сообщается на сайте горсовета.

Речь идет о датах, которые связаны с «выдающимися событиями национально-освободительной борьбы и чествования памяти героев». К таковым, в частности относятся 1 января – день рождения основателя ОУН Степана Бандеры, 3 февраля – день создания организации, 14 марта – день украинского добровольца и ряд других.

По словам авторов инициативы, перечень дат не является исчерпывающим. Бандеровские флаги могут быть развешены в Киеве и в другие дни. Причем, руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, рекомендуется вывешивать красно-черные флаги по определенным дням.

Ранее похожие решения были приняты Львовским облсоветом и Тернопольским горсоветом.
    

Темы: Киев, Украина, Ситуация на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.02.2018, 01:35
Гость: Лёха Киев

Бандера в это время сидел в концлагере дятел
17.02.2018, 00:48
Гость: Стас

А каким боком россия к Украине? Чужая для россии - земля соседнего народа.
16.02.2018, 23:06
Гость: А чё?

А у нас власовские штандарты везде уже давно висят, даже над резиденцией воров, жуликов и предателей. Чем Бандера отличается от Власова? И тот и другой воевали на стороне фашистов против своего народа.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.