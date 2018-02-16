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Павла Дурова назвали долларовым миллиардером

11:37 16.02.2018
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Влиятельный журнал Forbes назвал основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером.

Как пишет издание, по «самым консервативным оценкам» Telegram стоит более 1 миллиарда долларов. По предварительным оценкам аналитиков журнала, состояние Дурова оценивается в размере 1,7 млрд долларов.

Forbes отмечает, что возможности финансового роста для Дурова и его детища еще не исчерпаны. Аудитория Telegram постоянно растет. По прогнозам самого Дурова, в I квартале 2018 года число постоянных пользователей мессенджера может достигнуть 200 млн.

Темы: Социальная сеть, Forbes, Рабочие места знаменитостей, Социальные сети в мире, Социальные сети в России
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