Павла Дурова назвали долларовым миллиардером

Влиятельный журнал Forbes назвал основателя социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павла Дурова долларовым миллиардером.

Как пишет издание, по «самым консервативным оценкам» Telegram стоит более 1 миллиарда долларов. По предварительным оценкам аналитиков журнала, состояние Дурова оценивается в размере 1,7 млрд долларов.

Forbes отмечает, что возможности финансового роста для Дурова и его детища еще не исчерпаны. Аудитория Telegram постоянно растет. По прогнозам самого Дурова, в I квартале 2018 года число постоянных пользователей мессенджера может достигнуть 200 млн.