Эрдоган пригрозил США «османской пощечиной» за поддержку курдов в Сирии

Власти Турции во время визита главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона пригрозили американским властям "османской пощечиной"

Резкое высказывание прозвучало во время визита в Анкару госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона. Во время поездки главы американской дипломатии Минобороны Турции позволило себе угрозы в адрес США.

"Мы требуем, чтобы эти отношения прекратились. То есть мы хотим, чтобы они перестали оказывать какую-либо поддержку сирийскому подразделению РПК (Рабочей партии Курдинстана - прим.) - YPG", - сказал глава ведомства Нуреттин Джаникли.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, пообещал, что Запад получит "османскую пощечину", если встанет на пути у турецких войск. По словам турецкого лидера, его силы в Сирии могут развернуть наступление к Манбиджу, где базируются американские войска, поддерживающие боевиков, сообщает Ruposters.

"Мы привыкли к подобной риторике со стороны турецкого правительства или иных правительств, нас это особо не раздражает", - ответили в пресс-службе Госдепартамента.