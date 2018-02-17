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Эрдоган пригрозил США «османской пощечиной» за поддержку курдов в Сирии

09:45 17.02.2018
Коллаж с сайта islam.ru
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Власти Турции во время визита главы Госдепартамента США Рекса Тиллерсона пригрозили американским властям "османской пощечиной"

Резкое высказывание прозвучало во время визита в Анкару госсекретаря Соединенных Штатов Рекса Тиллерсона. Во время поездки главы американской дипломатии Минобороны Турции позволило себе угрозы в адрес США.

"Мы требуем, чтобы эти отношения прекратились. То есть мы хотим, чтобы они перестали оказывать какую-либо поддержку сирийскому подразделению РПК (Рабочей партии Курдинстана - прим.) - YPG", - сказал глава ведомства Нуреттин Джаникли.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, пообещал, что Запад получит "османскую пощечину", если встанет на пути у турецких войск. По словам турецкого лидера, его силы в Сирии могут развернуть наступление к Манбиджу, где базируются американские войска, поддерживающие боевиков, сообщает Ruposters.

"Мы привыкли к подобной риторике со стороны турецкого правительства или иных правительств, нас это особо не раздражает", - ответили в пресс-службе Госдепартамента.

Темы: Сирия, США, Турция
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Комментарии читателей
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17.02.2018, 18:03
Гость: товарищ,вы дурно пахнете!

"Эт точно!",- сказал аванТюрист ,косящий под Сухова и по всей Московии пошёл тончайший аромат H2S.
17.02.2018, 16:17
Гость: Алекс

Они понимают не пощёчины, а плевки свинцом!
17.02.2018, 14:47
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
Все комментарии (10)
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