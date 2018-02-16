Канцлер Германии встала на защиту «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не видит в газопроводе «Северный поток-2» угрозы для Евросоюза.

«Мы считаем, что Nord Stream 2 не представляет опасности для диверсификации поставок», - цитирует РИА «Новости» ее высказывание в ходе встречи с главой правительства Польши Матеушем Моравецким.

Польский премьер не согласился с ней в том, что это диверсификация. Свою позицию он мотивировал тем, что «газ из того же источника». Моравецкий заявил, что на российский газопровод следует распространить действие третьего энергетического пакета Евросоюза.

«Северный поток — 2» будет состоять из двух ниток газопровода от побережья России через Балтику до Германии. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Польша вместе с Украиной и США выступает против его строительства. Варшава видит в газопроводе угрозу энергетической безопасности Европы, а также называет его политическим проектом. Некоторое время назад сообщалось, что Польша планирует построить свой газопровод по дну Балтийского моря до Дании, чтобы получить доступ к норвежской газотранспортной сети.

