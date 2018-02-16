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Канцлер Германии встала на защиту «Северного потока-2»

20:17 16.02.2018
Ангела Меркель. Фото с сайта wikimedia.org
Ангела Меркель. Фото с сайта wikimedia.org
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин не видит в газопроводе «Северный поток-2» угрозы для Евросоюза.

«Мы считаем, что Nord Stream 2 не представляет опасности для диверсификации поставок», - цитирует РИА «Новости» ее высказывание в ходе встречи с главой правительства Польши Матеушем Моравецким.

Польский премьер не согласился с ней в том, что это диверсификация. Свою позицию он мотивировал тем, что «газ из того же источника». Моравецкий заявил, что на российский газопровод следует распространить действие третьего энергетического пакета Евросоюза.

«Северный поток — 2» будет состоять из двух ниток газопровода от побережья России через Балтику до Германии. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров газа в год. Польша вместе с Украиной и США выступает против его строительства. Варшава видит в газопроводе угрозу энергетической безопасности Европы, а также называет его политическим проектом. Некоторое время назад сообщалось, что Польша планирует построить свой газопровод по дну Балтийского моря до Дании, чтобы получить доступ к норвежской газотранспортной сети.
 

Темы: Ангела Меркель, Россия, Германия, Польша, Строительство и эксплуатация газопроводов и нефтепроводов
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 23:13
Гость: Русский

...вопрос о строит-ве Северного потока ДАВНО решен. И решила его Россия совместно с французской компанией Total и рядом крупных немецких банков.
Каким образом?. Объясняю: построены мощности по сжижению газа на Ямале, под Усть-Лугой. Под них готовы газовозы. Спущены на воду - российские атомные ледоколы. Технологическая цепочка -СОЗДАНА.
Да, этот газ дороже трубного. И г-жа Меркель это отлично знает. Она также знает, что 31 декабря 2019 года ...поставки русского газа через хохляндию будут ПРЕКРАЩЕНЫ. И что ей остается делать?! Вывод однозначен.
Также и понятно, что будет ( или уже стало!) с пшеками, хохлами..и им подобными..))))
16.02.2018, 22:39
Гость: Скорее всего такой план

Северный поток — 2 построят и Германия станет экспортировать газ в США.
16.02.2018, 22:18
Гость: Хватит прятаться за русские спины

Было бы очень странно, если бы она не защищала немецкий газопровод.
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