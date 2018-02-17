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Глава МИД Германии назвал условия снятия санкций с России

15:40 17.02.2018
Зигмар Габриэль. Фото с сайта hteknoblog.ru
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Санкции в отношении России могут быть постепенно ослаблены после ввода в Донбасс миссии ООН. Об этом на Мюнхенской конференции заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, передает Reuters.

Глава МИД Германии заявил, что считает верной идею о вводе миротворцев на восток Украины. Зигмар Габриэль подчеркнул, что это должно поспособствовать воплощению в жизнь планов по устойчивому прекращению огня в зоне конфликта.

Также министр отметил, что «нереалистично» настаивать на полном выполнении минских соглашений перед частичным снятием санкций с России. Он признал, что в отношении плана по вводу миротворцев, который был предложен Россией, остаются фундаментальные противоречия, однако он остается «одной из немногих реалистичных возможностей» для прекращения конфликта, пишет РБК.

С подобным заявлением глава МИД Германии уже выступал в сентябре. Тогда он также заявил, что снятие санкций должно быть постепенным. «Официальное соглашение — только если есть 100% мира, тогда мы снимем 100% санкций», — сказал он, отметив, что это «абсолютно нереалистичная» позиция. Габриэль пояснил, что санкции должны сниматься поэтапно, по мере урегулирования ситуации на Украине. В частности, министр предположил, что поводом для ослабления санкций может стать достижение перемирия в Донбассе.

Темы: Германия, Ситуация на Украине, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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17.02.2018, 19:51
Гость: не надо поддаватся на провокации Запада

А западу этого и надо.
17.02.2018, 19:30
Гость: Служба

Неужели нацеленные на Берлин Искандеры обречены заржаветь и сгнить.... Может они положат конец санкциям и тем, кто такие смелые. Сколько можно терпеть обнаглевший Запад!
17.02.2018, 19:21
Гость: Ваня

Может пора брать Берлин в очередной раз? И последний!
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