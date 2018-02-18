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В Черное море вошел второй американский ракетный эсминец

11:42 18.02.2018
Фото с сайта wikimedia.org
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Ракетный эсминец типа "Арли Берк" ВМС США "Карни" (Carney (DDG 64) вошел в Черное море. Как сообщает пресс-служба Шестого флота ВМС США, судно будет участвовать в операциях по обеспечению безопасности на море и укреплению региональной морской стабильности, а также укреплению совместной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.

"[Маневры] демонстрируют нашу общую приверженность региональной безопасности и укрепляют всеобщий мир и стабильность", — приводятся в сообщении слова командующего эсминцем капитана Питера Халворсена.

Ранее в акваторию Черного моря вошел ракетный эсминец ВМС США "Росс" (USS Ross (DDG 71)). Боевой корабль был задействован в нанесении ударов крылатыми ракетами "Томагавк" по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс в ответ на недоказанную химическую атаку сирийских правительственных сил в провинции Идлиб, сообщает "Интерфакс".

После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО. В соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года, военные корабли нечерноморских государств могут находиться в акватории Черного моря не более 21 суток.

Темы: США, Армии иностранных государств
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Комментарии читателей
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18.02.2018, 20:08
Гость: для неужели

а что разве Черное море стало исключительно российским -не помню когда это произошло И корабли США -как и других стран -имеют полное право там находиться Прочитай внимательно пост Там для таких неучей как ты об этом написано И в будущем корабли ВМС США будут проводить учения в акватории Черного моря не спрашивая разрешения России А пустые угрозы горе-патриотов действуют тоько на сознание подобных ватников
18.02.2018, 19:45
Гость: Хмы

Сейчас они переходят на Нанотехнологии - пробирки с дустом, или поцарапанные пробирки с мочой.
18.02.2018, 19:33
Гость: Вон оно чё, Михалыч!

Вместо Курска может оказаться какая нибудь Санта-Барбара, или Лос-Анджелес...
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