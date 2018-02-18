]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп связал провал ФБР при стрельбе во Флориде с «российским делом

12:35 18.02.2018
Дональд Трамп. Фото со страницы в Facebook
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп считает, что ФБР тратит слишком много внимания на расследование связей его команды с Россией во время выборов 2016 года, из-за чего пропускает все сигналы об атаках, в частности, о стрельбе в средней школе во Флориде, где были убиты 17 человек. Об этом он написал в своем Twitter.

«Очень грустно, что ФБР упустило все многочисленные сигналы, которые посылал стрелок из школы во Флориде. Это неприемлемо. Они (сотрудники ФБР. — РБК) тратят слишком много времени на то, чтобы доказать сговор России со штабом Трампа — нет никакого сговора. Вернитесь к основам и заставьте нас гордиться!», — отметил глава государства в своем микроблоге.

Речь идет об атаке, которая произошла в минувшую среду, 15 февраля, в городе Паркленд на юге американского штата Флорида. 19-летний Николас Круз проник в здание средней школы Marjory Stoneman Douglas, откуда его отчислили за нарушения дисциплины, где привел в действие пожарную сигнализацию и, спровоцировав тем самым панику, открыл стрельбу. Он был вооружен полуавтоматической винтовкой AR-15, в запасе у молодого человека было также много магазинов с патронами, пишет РБК.

Жертвами атаки стали 17 человек, среди погибших были как ученики, так и преподаватели. Самого стрелка задержали, позже он признал свою вину, и ему вынесли официальное обвинение.

Спустя несколько дней ФБР признало «свое поражение» из-за того, что они не предпринимали необходимых действий в отношении стрелка, хотя до атаки правоохранителям поступали сообщения с подозрениями относительно молодого человека.

Темы: Дональд Трамп, США, Происшествия в мире, Отношения России и США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.02.2018, 18:06
Гость: Финский эксперт

Конечно же это Китай. Зачем говорить витиевато загадками. Просто и прямо - Китай.
18.02.2018, 15:40
Гость: Парацельс

На Земле есть только один народ, который дерзнёт вмешаться в американские выборы и вообще во всё на свете.) Но он никогда не сделает это открыто. Русские не в первый раз становятся для него удобной ширмой в решении его геополитических задач, впрочем как и многие другие))
Однако, невозможно сказать, действуют ли они исключительно в своих корыстных интересах или их действия принесут пользу мировому сообществу в целом, как это было, например, когда СССР получил секрет изготовления ЯО.)
Я лично больше склоняюсь к второму варианту.)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.