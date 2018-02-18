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В результате авиакатастрофы на юге Ирана погибли 66 человек

14:39 18.02.2018
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Все пассажиры и экипаж, находившиеся на борту потерпевшего катастрофу в Иране самолета, погибли.

"Все пассажиры, а также шесть членов экипажа самолета ATR 72-600 погибли при крушении", - сказал глава компании Aseman Airlines, чей самолет разбился в провинции Исфахан, подтвердив, что на борту находились 66 человек.

По данным иранских авиационных властей, самолет вылетел из аэропорта Тегерана в 08:00 по местному времени (07:30 мск) и взял курс на Ясудж в провинции Исфахан на юго-западе республики, передает ТАСС. Инцидент, причины которого пока не выяснены, произошел в районе горы Дена, входящей в горную систему Загрос примерно в 500 км от столицы и в 25 км от пункта назначения. По данным агентства IRNA, воздушное судно разбилось в 120 км от населенного пункта Семиром.

По имеющейся информации, к месту падения авиалайнера направлен спасатели, однако поиски осложнены из-за неблагоприятных погодных условий. Согласно предварительной информации, незадолго до трагедии экипаж воздушного судна предпринял попытку совершить экстренную посадку на расположенных в провинции фермах.


 

Темы: Авиакатастрофы, Происшествия в мире
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